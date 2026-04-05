Sector inmobiliario reporta desaceleración con nueva ley de interés preferencial

La feria inmobiliaria de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir) 2026, realizada en enero, marcó un hito al ser la primera en celebrarse bajo la aprobación de la nueva ley de interés preferencial. En este contexto, la nueva presidenta del gremio, Catherin Reyes Espino, reconoció que el mercado ha mostrado señales de desaceleración, lo que plantea desafíos inmediatos para el sector.

Reyes Espino subrayó la necesidad de un diálogo abierto con el Órgano Legislativo y los actores del mercado, con el fin de generar oportunidades reales para que los panameños puedan acceder a una vivienda propia y, al mismo tiempo, atraer inversión extranjera que confíe en la estabilidad nacional.

“Para dinamizar la industria tenemos que sentarnos con el Órgano Legislativo y con todos los actores para poder llevar adelante oportunidades reales al público en general, al panameño para que pueda optar y obtener ese sueño de la casa propia, así como también atraer inversión extranjera que tenga credibilidad en nuestro país”, afirmó.

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Jaime Antonio Jované Castillo, por su parte, destacó que el sector inmobiliario es clave para el crecimiento sostenible del país, la generación de empleo y el bienestar económico de la nación.

Enfatizó que el gobierno está apostando por una infraestructura adecuada y un ordenamiento territorial responsable, evitando la expansión desordenada en áreas sin servicios básicos y promoviendo soluciones que garanticen vialidad y transporte eficiente.

En este sentido, adelantó que se trabaja en la actualización de instrumentos de planificación local y regional, con el objetivo de que las comunidades crezcan de manera ordenada y respetando el uso del suelo.

En materia de vivienda, Jované anunció iniciativas como el programa Paso y el arrendamiento solidario con opción a compra, orientados a facilitar el acceso a vivienda para quienes no califican para créditos tradicionales.

Además, informó que el gobierno contempla una inversión estatal de $160 millones en nuevos proyectos inmobiliarios en provincias como Colón, Chiriquí, Herrera y Panamá, dirigidos a reducir el déficit habitacional y mejorar la calidad de vida de miles de panameños.

“Nuestra intención no es frenar el desarrollo, sino encauzarlo con responsabilidad y visión. Confiamos en que este gremio continuará desempeñando un rol protagónico con diálogo, responsabilidad y visión, aportando así al progreso nacional”, expresó el ministro.

Irene Orillac de Simone, presidenta de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), comentó que las proyecciones de recuperación del sector dependerán de dos factores: una eventual reducción sostenida de los intereses y la estabilidad de los programas de interés preferencial, fundamentales para estimular el mercado residencial.

Capac se prepara para la vigésima tercera edición de Expo Vivienda Capac 2026, con la meta ambiciosa de generar alrededor de $80 millones en transacciones hipotecarias.

El evento se llevará a cabo del 16 al 19 de abril en el Panama Convention Center, en una coyuntura clave para el mercado residencial, tras la entrada en vigor, en enero de este año, de la nueva Ley de Interés Preferencial.