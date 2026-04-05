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Panameños celebran el Domingo de Pascua entre sol y playa

Playa Veracruz, lugar de esparcimiento familiar este Domingo de Resurrección.
Playa Veracruz, lugar de esparcimiento familiar este Domingo de Resurrección. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá
Por
Leiny Pérez
  • 05/04/2026 16:08
La afluencia fue evidente en distintos puntos costeros y recreativos del país, donde se observó gran movimiento de vehículos y personas desde primeras horas de la mañana

Este domingo 5 de abril, día central del feriado de Semana Santa, muchas familias panameñas salieron de la ciudad para disfrutar de un día al aire libre tras las celebraciones religiosas de la mañana.

Playas, ríos y balnearios cercanos a la ciudad se llenaron de visitantes que aprovecharon el sol y la brisa para recrearse con grupos de amigos y familiares.

La afluencia fue evidente en distintos puntos costeros y recreativos del país, donde se observó gran movimiento de vehículos y personas desde primeras horas de la mañana. Muchas familias aprovecharon esta fecha para compartir comidas, actividades en el agua y juegos bajo el sol, marcando un ambiente de convivencia y descanso después de las tradiciones religiosas que marcaron el inicio de la mañana.

Los más pequeños disfrutan de juegos.
Los más pequeños disfrutan de juegos. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá
Con el fin de semana largo, las familias salen a recrearse.
Con el fin de semana largo, las familias salen a recrearse. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

Operativos y seguridad en las playas y carreteras

Durante toda la Semana Santa, las autoridades panameñas activaron operativos especiales para atender la mayor movilidad de personas dentro y fuera de la ciudad.

En el marco de la Operación Guardianes 2026, que cubre el feriado de Pascua, se desplegaron diversas instituciones en carreteras principales, playas y balnearios con el objetivo de garantizar la seguridad de turistas y familias.

En las playas y zonas costeras, equipos de rescate y protección civil estuvieron atentos a la presencia de bañistas y a posibles incidentes en el mar o en zonas recreativas, dadas las advertencias de mar de fondo en algunos sectores del litoral pacífico.

El domingo de Resurrección fue un día de disfrute y tradición para los panameños, marcado por la convivencia familiar al aire libre, la afluencia a playas y espacios recreativos, y la presencia activa de operativos de seguridad y tránsito para facilitar la movilización y el esparcimiento seguro de los visitantes en todo el país.

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