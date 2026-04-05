Panameños celebran el Domingo de Pascua entre sol y playa

Este domingo 5 de abril, día central del feriado de Semana Santa, muchas familias panameñas salieron de la ciudad para disfrutar de un día al aire libre tras las celebraciones religiosas de la mañana.Playas, ríos y balnearios cercanos a la ciudad se llenaron de visitantes que aprovecharon el sol y la brisa para recrearse con grupos de amigos y familiares.La afluencia fue evidente en distintos puntos costeros y recreativos del país, donde se observó gran movimiento de vehículos y personas desde primeras horas de la mañana. Muchas familias aprovecharon esta fecha para compartir comidas, actividades en el agua y juegos bajo el sol, marcando un ambiente de convivencia y descanso después de las tradiciones religiosas que marcaron el inicio de la mañana.