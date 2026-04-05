Panameños celebran el Domingo de Pascua entre sol y playa

Este domingo 5 de abril, día central del feriado de Semana Santa, muchas familias panameñas salieron de la ciudad para disfrutar de un día al aire libre tras las celebraciones religiosas de la mañana.

Playas, ríos y balnearios cercanos a la ciudad se llenaron de visitantes que aprovecharon el sol y la brisa para recrearse con grupos de amigos y familiares.

La afluencia fue evidente en distintos puntos costeros y recreativos del país, donde se observó gran movimiento de vehículos y personas desde primeras horas de la mañana. Muchas familias aprovecharon esta fecha para compartir comidas, actividades en el agua y juegos bajo el sol, marcando un ambiente de convivencia y descanso después de las tradiciones religiosas que marcaron el inicio de la mañana.