Maduro publica su primer mensaje desde cárcel en EE.UU.: ‘Estamos firmes y serenos’

El presidente venezolano Nicolás Maduro difundió su primer mensaje público desde la cárcel en Estados Unidos, en medio del proceso judicial que enfrenta en ese país por cargos de narcoterrorismo y tráfico de drogas.

A través de su cuenta en la red social X, el exmandatario aseguró que ha recibido muestras de apoyo de sus seguidores y afirmó que se encuentra “bien, firme y sereno”.

En el mensaje publicado, Maduro expresó:“Nos han llegado sus comunicaciones, mensajes, correos, cartas y oraciones. Cada palabra de amor, gesto de cariño, expresión de apoyo nos llena el alma y nos fortalece espiritualmente. Estamos bien, firmes, serenos y en oración permanente”.

El pronunciamiento ocurre semanas después de su comparecencia ante un tribunal federal en Nueva York y marca su primera comunicación directa con la población venezolana desde que permanece bajo custodia estadounidense.

Contexto judicial

Maduro fue capturado el 3 de enero de 2026 durante una operación de Estados Unidos y trasladado a Nueva York, donde permanece detenido en una prisión federal de Brooklyn mientras avanza el proceso en su contra. En el caso también está involucrada su esposa, Cilia Flores, detenida en el mismo operativo.

La fiscalía estadounidense lo acusa de conspiración de narcoterrorismo y tráfico de cocaína, cargos que él ha negado ante la justicia.