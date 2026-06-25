Nicolás Maduro expresa apoyo a las víctimas del terremoto y pide ‘máxima unión y solidaridad’

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reapareció en redes sociales para enviar un mensaje de solidaridad a las víctimas de los terremotos que han afectado al país y que han dejado cientos de fallecidos y heridos, según los balances oficiales.

A través de un comunicado publicado en su cuenta de X, Maduro aseguró que él y su esposa, Cilia Flores, elevan sus oraciones por las familias afectadas por la tragedia.

“Ante el poderoso terremoto que ha golpeado a nuestra Patria, Cilia y yo elevamos nuestrasoraciones por cada familia afectada, por los heridos, por quienes sufren y por todo nuestro pueblo ”, manifestó.

El exmandatario hizo un llamado a la unidad nacional frente a la emergencia y destacó la importancia de la solidaridad entre los ciudadanos durante las labores de rescate y asistencia.

“Hoy la palabra esuna sola: máxima unión, máxima solidaridad y máxima acción. Que nadie se quede solo, que cada comunidad cuidea sus niños, a sus abuelos, a sus enfermos, y que todos acompañemos el trabajo de los cuerpos de rescate ”, expresó, al tiempo que instó a las comunidades a cuidar de los niños, adultos mayores y personas vulnerables afectadas por el desastre.

Maduro también reconoció el trabajo de los organismos de emergencia, entre ellos los cuerpos de rescate, personal médico, bomberos, Protección Civil y voluntarios que participan en la atención de la crisis.

Asimismo, pidió mantener la serenidad y promover la ayuda mutua en medio de la tragedia. “En esta hora dificil llamamos a la unión nacional, a la serenidad y al amor concreto: ayudar, proteger, compartir, levantar y reconstruir ”, señaló.

El mensaje concluyó con una expresión de apoyo al pueblo venezolano y una invocación religiosa. “Nuestro corazón y nuestras oracionesestán con ustedes. ¡Que Dios bendiga y proteja a Venezuela! ”, afirmó.