Presidenta interina llama a la calma en medio del caos tras terremoto en Venezuela

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, dirigió este jueves un mensaje al país en el que hizo un llamado a la calma, la unidad y la solidaridad nacional tras los terremotos que sacudieron al país.

Durante las delcraciones emitidas a Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez pidió a los ciudadanos mantenerse atentos a las instrucciones de las autoridades y colaborar con los equipos de emergencia que trabajan en las zonas más afectadas.

“Al pueblo de Venezuela, calma y mantenerse en sus hogares quienes no tengan comprometida su infraestructura de vivienda para que nosotros podamos facilitar las labores de rescate de las personas que aún están atrapadas”, expresó.

La mandataria informó que el Gobierno mantiene comunicación permanente con las autoridades regionales, especialmente en el estado de La Guaira, declarado zona de desastre natural debido a la magnitud de los daños registrados tras los sismos.

Fondo de apoyo

Como parte de las medidas para enfrentar la emergencia, Rodríguez anunció la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares, provenientes de recursos disponibles en el Fondo Monetario Internacional (FMI), destinados a la reconstrucción de hospitales, infraestructuras y viviendas afectadas por el desastre.

Señaló que los recursos provienen de fondos disponibles en el FMI y serán destinados a la reconstrucción de infraestructuras afectadas, hospitales y viviendas para las familias que perdieron sus hogares.

“Quisiera anunciar la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares con recursos que tenemos en el Fondo Monetario Internacional que nos permita reconstruir infraestructuras, hospitales, que nos permita la construcción de viviendas para quienes perdieron sus casas”, indicó.

La mandataria también informó que instruyó al vicepresidente de Economía y a la ministra de Finanzas a crear un fondo especial para la atención inmediata de las víctimas del desastre natural.

Asimismo, anunció la activación de líneas de crédito especiales tanto de la banca pública como de la privada para apoyar a comerciantes, empresarios y trabajadores que perdieron sus fuentes de ingresos a raíz de la tragedia. Además, adelantó que se realizarán asignaciones especiales a través del Sistema Patria para las personas afectadas.

Rodríguez también confirmó que Venezuela recibirá apoyo internacional para fortalecer las operaciones de rescate. Según explicó, sostuvo conversaciones con varios jefes de Estado y con el coordinador del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela para gestionar la llegada de personal especializado.

“El coordinador del sistema de Naciones Unidas en Venezuela quienes ya están enviando rescatistas especializados y certificados por el sistema ONUse encuentran ya en camino a nuestro país para apoyar en estas labores”, señaló.

Asimismo, agradeció el trabajo de los organismos de emergencia, los medios de comunicación y los voluntarios que participan en la atención de la crisis, además de reconocer las muestras de solidaridad recibidas desde distintos países.

Finalmente, convocó a una oración ecuménica nacional para las 7:00 de la noche de este jueves, invitando a todos los venezolanos a unirse en solidaridad con las víctimas y con quienes continúan desaparecidos.