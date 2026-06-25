Copa Airlines suspende vuelos entre Panamá y Caracas tras sismo en Venezuela

Copa Airlines anunció la suspensión temporal de sus vuelos entre Panamá y Caracas debido a las afectaciones registradas en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, tras el sismo ocurrido la tarde del miércoles 24 de junio en Venezuela.

La compañía informó por medio de un comunicado, que los vuelos programados para la noche del miércoles 24 de junio y la jornada del jueves 25 de junio entre el Aeropuerto Internacional de Tocumen (PTY) y Caracas (CCS) fueron cancelados como medida preventiva.

No obstante, la aerolínea señaló que, por el momento, mantiene sin cambios sus itinerarios hacia y desde el resto de los destinos que opera en Venezuela, pese a que el espacio aéreo del país permanece cerrado temporalmente.

Copa indicó que realizará una nueva evaluación de la situación durante la mañana de este jueves 25 de junio para determinar si serán necesarias medidas adicionales, las cuales serán comunicadas oportunamente.

Asimismo, la empresa activó una política de flexibilización para los pasajeros con boletos emitidos hasta el 24 de junio de 2026 y con itinerarios desde o hacia Caracas programados entre el 24 de junio y el 2 de julio de 2026.

Las solicitudes podrán gestionarse a través del centro de llamadas, oficinas de ventas, oficinas de aeropuertos y agencias de viaje autorizadas.

La aerolínea recomendó a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos mediante su página web o aplicación móvil antes de dirigirse al aeropuerto y mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer las actualizaciones.

“Copa Airlines reitera su compromiso con la seguridad y el bienestar de sus pasajeros y colaboradores, y expresa su solidaridad con el pueblo venezolano y con todas las personas afectadas por este lamentable suceso”, señaló la compañía en el comunicado.