Acuerdo minero generará $5,000 millones en valor para Chile

La alianza busca optimizar la explotación de dos de los principales yacimientos cupríferos de Chile mediante el uso compartido de infraestructura y una planificación integrada de las operaciones.De acuerdo con la estatal chilena, el plan equivale a unas <b>120,000 toneladas adicionales de cobre por año</b> con una inversión de capital limitada, lo que permitiría generar al menos <b>5,000 millones de dólares</b> en valor incremental antes de impuestos, monto que será distribuido entre ambas empresas.El presidente del directorio de Codelco, <b>Bernardo Fontaine</b>, afirmó que la iniciativa permitirá desarrollar de manera más eficiente uno de los mayores distritos mineros del mundo y aprovechar mejor las instalaciones existentes.Por su parte, el director ejecutivo de Anglo American, <b>Duncan Wanblad</b>, señaló que el acuerdo demuestra el potencial de las alianzas industriales para aumentar la producción y crear valor tanto para las compañías involucradas como para Chile.