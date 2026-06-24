Acuerdo minero generará $5,000 millones en valor para Chile

La industria minera chilena sigue reforzando su liderazgo mundial en la producción de cobre. La estatal Codelco y la multinacional Anglo American concretaron este miércoles 24 de junio un acuerdo de operación conjunta para desarrollar de manera coordinada los yacimientos Los Bronces y Andina, una alianza que les permitirá extraer 2.7 millones de toneladas adicionales de cobre durante los próximos 21 años, según la agencia de noticias EFE. Según informó Codelco, el acuerdo quedó formalmente cerrado tras recibir las autorizaciones regulatorias y de libre competencia requeridas, dando continuidad al entendimiento firmado por ambas compañías en septiembre de 2025.

Un impulso para el principal producto de exportación chileno

La alianza busca optimizar la explotación de dos de los principales yacimientos cupríferos de Chile mediante el uso compartido de infraestructura y una planificación integrada de las operaciones. De acuerdo con la estatal chilena, el plan equivale a unas 120,000 toneladas adicionales de cobre por año con una inversión de capital limitada, lo que permitiría generar al menos 5,000 millones de dólares en valor incremental antes de impuestos, monto que será distribuido entre ambas empresas. El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, afirmó que la iniciativa permitirá desarrollar de manera más eficiente uno de los mayores distritos mineros del mundo y aprovechar mejor las instalaciones existentes. Por su parte, el director ejecutivo de Anglo American, Duncan Wanblad, señaló que el acuerdo demuestra el potencial de las alianzas industriales para aumentar la producción y crear valor tanto para las compañías involucradas como para Chile.

Un proyecto de largo plazo sujeto a permisos ambientales

Aunque el acuerdo corporativo ya fue formalizado, la puesta en marcha del plan minero aún depende de la obtención de autorizaciones ambientales. Codelco indicó que ese proceso podría extenderse hasta 2030, por lo que la implementación plena de las operaciones conjuntas quedará condicionada al resultado de las evaluaciones regulatorias correspondientes. Los Bronces, operada por Anglo American en la Región Metropolitana de Santiago, produjo durante 2025 unas 164,600 toneladas de cobre fino. Andina, propiedad de Codelco y ubicada en la cordillera de Los Andes, registró una producción anual superior a 209,000 toneladas métricas de concentrados de cobre.

El acuerdo llega en un momento clave para Codelco

La alianza se anuncia en un contexto de desafíos para la estatal chilena. A finales de mayo, la compañía informó que su producción propia cayó 8.1 % durante el primer trimestre de 2026 respecto al mismo período del año anterior. Sin embargo, el incremento en los precios internacionales del cobre permitió compensar esa disminución y mejorar los resultados financieros de la empresa, aumentando además su contribución al fisco chileno. En 2025, Codelco produjo 1.3 millones de toneladas de cobre fino, un leve aumento de 0.4 % frente al año previo, mientras que su producción total alcanzó 1.4 millones de toneladas al incluir participaciones en otros proyectos mineros. La empresa también enfrenta actualmente una investigación de la Fiscalía chilena derivada de una denuncia sobre una eventual sobreestimación de niveles de producción detectada mediante una auditoría interna. El caso provocó el despido de un gerente y otros seis ejecutivos, además de la adopción de medidas correctivas dentro de la compañía.

Impacto para el mercado mundial del cobre

El acuerdo refuerza la posición de Chile como principal productor mundial de cobre en un momento en que la demanda global del metal crece impulsada por la transición energética, la expansión de redes eléctricas y el desarrollo de tecnologías vinculadas a la electrificación. Para América Latina, la operación representa una de las alianzas mineras más relevantes de los últimos años, al combinar recursos de una empresa estatal y una multinacional para aumentar la producción de un mineral estratégico para la economía global.