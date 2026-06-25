Clima en Panamá: Prónostico para este jueves 25 de junio

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que este jueves 25 de junio el país se mantendrá bajo condiciones de atmósfera inestable, debido a la influencia de la vaguada monzónica sobre el Pacífico, sistemas de baja presión en el Caribe y el paso de ondas tropicales.

De acuerdo con el pronóstico, estas condiciones son propias de la temporada lluviosa y favorecerán la presencia de aguaceros, nubosidad y actividad eléctrica en distintos puntos del territorio nacional.

Para la vertiente del Caribe, en horas de la mañana se esperan cielos dispersos con lluvias en sectores de Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé y norte de Veraguas. En horas de la tarde y noche, el IMHPA prevé un aumento de la nubosidad con aguaceros intermitentes y actividad eléctrica en Colón, Guna Yala, Ngäbe-Buglé, Bocas del Toro y el norte de Veraguas.

En la vertiente del Pacífico, durante la mañana se registrarán condiciones de cielo disperso con lluvias aisladas en Darién, el golfo de Chiriquí y zonas costeras. Para la tarde y noche se esperan episodios nubosos con aguaceros y tormentas eléctricas en Panamá Centro, Panamá Oeste, Panamá Este, Darién, así como en las cordilleras de Chiriquí, Coclé, Veraguas y Azuero.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 12°C y 24°C, mientras que las máximas alcanzarán entre 29°C y 33°C.

Finalmente, el índice de radiación ultravioleta se mantendrá entre niveles altos y muy altos en ambas vertientes, especialmente en horas del mediodía.