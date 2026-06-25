Clima en Panamá: Prónostico para este jueves 25 de junio

<a href="/tag/-/meta/clima-en-panama">El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</a> informó que este jueves 25 de junio el país se mantendrá bajo condiciones de <b>atmósfera inestable</b>, debido a la influencia de la vaguada monzónica sobre el Pacífico, sistemas de baja presión en el Caribe y el paso de ondas tropicales.De acuerdo con el pronóstico, estas condiciones son propias de la temporada lluviosa y favorecerán la presencia de <b>aguaceros, nubosidad y actividad eléctrica</b> en distintos puntos del territorio nacional.Para la vertiente del Caribe, en horas de la mañana se esperan cielos dispersos con lluvias en sectores de <b>Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé y norte de Veraguas</b>. En horas de la tarde y noche, el IMHPA prevé un aumento de la nubosidad con <b>aguaceros intermitentes y actividad eléctrica</b> en <b>Colón, Guna Yala, Ngäbe-Buglé, Bocas del Toro y el norte de Veraguas.</b>En la vertiente del Pacífico, durante la mañana se registrarán condiciones de cielo disperso con lluvias aisladas en <b>Darién, el golfo de Chiriquí y zonas costeras.</b> Para la tarde y noche se esperan <b>episodios nubosos con aguaceros y tormentas eléctricas</b> en <b>Panamá Centro, Panamá Oeste, Panamá Este, Darién, así como en las cordilleras de Chiriquí, Coclé, Veraguas y Azuero.</b>Las temperaturas mínimas oscilarán entre<b> 12°C y 24°C</b>, mientras que las máximas alcanzarán entre <b>29°C y 33°C</b>.Finalmente, el índice de radiación ultravioleta se mantendrá entre niveles <b>altos y muy altos</b> en ambas vertientes, especialmente en horas del mediodía.