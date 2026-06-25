Líderes del mundo expresan solidaridad con Venezuela tras desastre sísmico

Diversos líderes y gobiernos del mundo han expresado su solidaridad con Venezuela y <b>ofrecido ayuda humanitaria tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron a Venezuela</b> y que, según cifras preliminares de las autoridades venezolanas, han dejado decenas de fallecidos y cientos de heridos.Uno de los primeros en pronunciarse fue el presidente de la Républica, <a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a>, quien manifestó su solidaridad con el pueblo venezolano y reiteró la disposición de Panamá de brindar asistencia humanitaria. 'Nuestra mayor solidaridad y acompañamiento a Venezuela por el terremoto y sus consecuencias. Panamá, una vez más, ofrece su ayuda humanitaria a países hermanos', escribió el mandatario en X.<b>Desde Estados Unidos</b>, el presidente<a href="/tag/-/meta/donald-trump"> Donald Trump</a> aseguró que su país está preparado para brindar apoyo. 'Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para ayudar! He dado instrucciones a todas las agencias de nuestro gobierno para que se preparen para actuar con rapidez. Estaremos ahí para nuestros nuevos y grandes amigos', afirmó, al tiempo que indicó que instruyó a las agencias gubernamentales para movilizarse rápidamente.<b>El presidente de El Salvador</b>, <a href="/tag/-/meta/nayib-bukele">Nayib Bukele</a>, informó que su Gobierno ofreció ayuda a través de la Cancillería salvadoreña y que 300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipos, medicamentos e insumos de primera necesidad, están listos para partir hacia Caracas. 'En este momento, hemos ofrecido ayuda al Gobierno de Venezuela a través de nuestra Cancillería', dijo.<b>La presidenta de México</b>, <a href="/tag/-/meta/claudia-sheinbaum">Claudia Sheinbaum</a>, también expresó su respaldo y señaló que ya ordenó la preparación de la ayuda solicitada por el Gobierno venezolano, principalmente personal especializado en rescate y atención sanitaria. 'Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha entrado en contacto con el gobierno del hermano país y ya he instruido la preparación de la ayuda necesaria (...) México siempre es y será solidario', escribió en la red social X.Por su parte, el presidente de <b>República Dominicana</b>, <a href="/tag/-/meta/luis-abinader">Luis Abinader,</a> reveló que sostuvo una conversación con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, para expresarle la solidaridad del pueblo dominicano. 'Mañana, a primeras horas, partirán hacia Venezuela equipos especializados de búsqueda, rescate y atención de emergencias de nuestras Fuerzas Armadas para apoyar las labores que realizan las autoridades venezolanas' añadió.<b>Desde Chile</b>, el líder político <b>José Antonio Kast </b>manifestó su disposición para coordinar el envío de ayuda humanitaria y colaborar con equipos de rescate ante la emergencia.En<b> Italia</b> el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, anunció que solicitará a la Unión Europea la activación del mecanismo de Protección Civil para coordinar y financiar las operaciones de emergencia. Además, aseguró que Italia está preparada para brindar apoyo al país sudamericano y atender a la numerosa comunidad ítalo-venezolana.<b>En España,</b> <a href="/tag/-/meta/reina-letizia">la reina Letizia</a> expresó su preocupación por la situación y señaló que el país se mantiene a la espera de la activación de los mecanismos de ayuda y rescate para colaborar en las labores humanitarias, mientras que Madrid ofreció su equipo de emergencia para ayudar.Asimismo, <b>desde Catar</b>, el emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, el emir adjunto Sheikh Abdullah bin Hamad Al Thani y el primer ministro Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani enviaron mensajes de condolencias a las autoridades venezolanas, expresando sus deseos de pronta recuperación para los heridos.<b>El Gobierno de Costa Rica </b>también manifestó su solidaridad con el pueblo venezolano y expresó su preocupación por las afectaciones humanas y materiales provocadas por la catástrofe. 'En estos momentos de dificultad,reiteramos nuestros deseosdefortaleza y pronta recuperación paratoda la nación venezolana' señalaron en un comuniucado.Por su parte, las naciones de <b>Portugal, Argentina, Israel y Bélgica</b> también se pronunciaron y expresaron su <b>apoyo y solidaridad con el pueblo venezolano</b>.