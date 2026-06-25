Líderes del mundo expresan solidaridad con Venezuela tras desastre sísmico

Diversos líderes y gobiernos del mundo han expresado su solidaridad con Venezuela y ofrecido ayuda humanitaria tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron a Venezuela y que, según cifras preliminares de las autoridades venezolanas, han dejado decenas de fallecidos y cientos de heridos.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el presidente de la Républica, José Raúl Mulino, quien manifestó su solidaridad con el pueblo venezolano y reiteró la disposición de Panamá de brindar asistencia humanitaria. “Nuestra mayor solidaridad y acompañamiento a Venezuela por el terremoto y sus consecuencias. Panamá, una vez más, ofrece su ayuda humanitaria a países hermanos”, escribió el mandatario en X.

Desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump aseguró que su país está preparado para brindar apoyo. “Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para ayudar! He dado instrucciones a todas las agencias de nuestro gobierno para que se preparen para actuar con rapidez. Estaremos ahí para nuestros nuevos y grandes amigos”, afirmó, al tiempo que indicó que instruyó a las agencias gubernamentales para movilizarse rápidamente.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó que su Gobierno ofreció ayuda a través de la Cancillería salvadoreña y que 300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipos, medicamentos e insumos de primera necesidad, están listos para partir hacia Caracas.

“En este momento, hemos ofrecido ayuda al Gobierno de Venezuela a través de nuestra Cancillería”, dijo.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también expresó su respaldo y señaló que ya ordenó la preparación de la ayuda solicitada por el Gobierno venezolano, principalmente personal especializado en rescate y atención sanitaria.

“Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha entrado en contacto con el gobierno del hermano país y ya he instruido la preparación de la ayuda necesaria (...) México siempre es y será solidario”, escribió en la red social X.

Por su parte, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, reveló que sostuvo una conversación con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, para expresarle la solidaridad del pueblo dominicano. “Mañana, a primeras horas, partirán hacia Venezuela equipos especializados de búsqueda, rescate y atención de emergencias de nuestras Fuerzas Armadas para apoyar las labores que realizan las autoridades venezolanas” añadió.

Desde Chile, el líder político José Antonio Kast manifestó su disposición para coordinar el envío de ayuda humanitaria y colaborar con equipos de rescate ante la emergencia.

En Italia el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, anunció que solicitará a la Unión Europea la activación del mecanismo de Protección Civil para coordinar y financiar las operaciones de emergencia. Además, aseguró que Italia está preparada para brindar apoyo al país sudamericano y atender a la numerosa comunidad ítalo-venezolana.

En España, la reina Letizia expresó su preocupación por la situación y señaló que el país se mantiene a la espera de la activación de los mecanismos de ayuda y rescate para colaborar en las labores humanitarias, mientras que Madrid ofreció su equipo de emergencia para ayudar.

Asimismo, desde Catar, el emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, el emir adjunto Sheikh Abdullah bin Hamad Al Thani y el primer ministro Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani enviaron mensajes de condolencias a las autoridades venezolanas, expresando sus deseos de pronta recuperación para los heridos.

El Gobierno de Costa Rica también manifestó su solidaridad con el pueblo venezolano y expresó su preocupación por las afectaciones humanas y materiales provocadas por la catástrofe. “En estos momentos de dificultad,reiteramos nuestros deseosdefortaleza y pronta recuperación paratoda la nación venezolana” señalaron en un comuniucado.

Por su parte, las naciones de Portugal, Argentina, Israel y Bélgica también se pronunciaron y expresaron su apoyo y solidaridad con el pueblo venezolano.