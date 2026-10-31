Panamá y el mundo: Lo que debes saber de este sábado 31 de octubre

La jornada informativa de este sábado 31 de octubre estuvo marcada por acontecimientos de interés nacional e internacional, entre ellos la actualización de la magnitud de un sismo en Panamá, alertas por las fuertes lluvias, casos de dengue en Colón y noticias del ámbito político en Brasil.

-El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá corrigió la magnitud del sismo registrado durante la mañana de este sábado y confirmó que fue de 5.9, en lugar de 6.1, como se había indicado en el informe preliminar.

-El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) emitió un aviso preventivo a nivel nacional ante la posibilidad de que las fuertes lluvias afecten la producción y distribución de agua potable en diferentes comunidades del país.

-El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó el fallecimiento de un adolescente de 13 años en el hospital Joaquín Pablo Franco Sayas, en la provincia de Los Santos. El menor tenía un diagnóstico previo de parálisis cerebral infantil y había dado positivo a influenza B.

-Las autoridades sanitarias confirmaron aproximadamente 35 casos de dengue en la comunidad de Miramar, ubicada en el distrito de Santa Isabel, en la Costa Arriba de Colón. Ante esta situación, el Minsa desplegó un equipo multidisciplinario para atender el brote y reforzar las medidas de prevención en la zona.

-El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, negó que su país tuviera algún tipo de participación en la fuga del excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro, quien es investigado por la justicia de Brasil por presuntos delitos de corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas.