Idaan advierte posibles bajas presiones y suspensión del agua potable por fuertes lluvias

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) emitió la tarde de este sábado 31 de octubre un aviso preventivo a nivel nacional ante la posibilidad de que las fuertes lluvias afecten la producción y distribución de agua potable en distintas comunidades del país.
La institución explicó que el incremento de las precipitaciones puede elevar los niveles de turbiedad en las fuentes de agua cruda que abastecen a las plantas potabilizadoras, lo que dificulta el proceso de tratamiento y podría obligar a reducir la producción o suspender temporalmente las operaciones de algunas instalaciones.
Como consecuencia, los usuarios podrían experimentar bajas presiones en las redes de distribución o interrupciones del suministro, dependiendo de las condiciones de las fuentes de agua y de la operación de las plantas.
Lluvias y tormentas en varias regiones del país
El aviso del Idaan responde al pronóstico de condiciones meteorológicas adversas emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).
De acuerdo con el aviso de advertencia N.° 2 del Imhpa, se prevén lluvias intermitentes, aguaceros acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento. También existe riesgo de crecidas repentinas e inundaciones.
Las áreas bajo advertencia incluyen:
Panamá: sectores de Panamá Oeste, Panamá Centro, Panamá Norte y Panamá Este, incluidos Pacora, Tanara, Chepo, Las Margaritas, El Llano y Cañitas.
Colón: comunidades de Costa Arriba, como Portobelo, Nombre de Dios, Palenque, Cuango y Santa Isabel; y de Costa Abajo, entre ellas Piña, Nuevo Chagres, Palmas Bellas, Salud, Boca de Río Indio, Miguel de la Borda y Coclé del Norte.
Coclé y Azuero: costas y cordilleras de Coclé, además de zonas del sur de Azuero.
Veraguas: áreas del norte, centro y sur de la provincia, incluidas Guazaro, Calovébora, Río Luis, Santa Fe, isla de Coiba, Arenas de Quebro y Mariato.
Región occidental: sectores de Chiriquí y la comarca Ngäbe-Buglé.
Región oriental: costas y cordilleras de Darién y la comarca Guna Yala.
Idaan pide almacenar agua y evitar el desperdicio
Ante la posibilidad de afectaciones en el suministro, el Idaan recomendó a la población tomar previsiones para reducir los inconvenientes que puedan ocasionar las interrupciones temporales.
Entre las medidas solicitadas están mantener reservas de agua potable en recipientes limpios y seguros, destinadas a cubrir las necesidades básicas del hogar, y evitar el desperdicio del recurso mientras se mantengan las condiciones meteorológicas adversas.
La institución también pidió a los usuarios mantenerse informados sobre el estado operativo de las plantas potabilizadoras mediante su página web, www.idaan.gob.pa, y sus cuentas oficiales en redes sociales: @IDAANinforma e @idaanpanama.
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