Idaan advierte posibles bajas presiones y suspensión del agua potable por fuertes lluvias

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) emitió la tarde de este sábado 31 de octubre un aviso preventivo a nivel nacional ante la posibilidad de que las fuertes lluvias afecten la producción y distribución de agua potable en distintas comunidades del país.

La institución explicó que el incremento de las precipitaciones puede elevar los niveles de turbiedad en las fuentes de agua cruda que abastecen a las plantas potabilizadoras, lo que dificulta el proceso de tratamiento y podría obligar a reducir la producción o suspender temporalmente las operaciones de algunas instalaciones.

Como consecuencia, los usuarios podrían experimentar bajas presiones en las redes de distribución o interrupciones del suministro, dependiendo de las condiciones de las fuentes de agua y de la operación de las plantas.

Lluvias y tormentas en varias regiones del país

El aviso del Idaan responde al pronóstico de condiciones meteorológicas adversas emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).