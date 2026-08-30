Lluvias y tormentas: Instituto de Meteorología mantiene aviso de vigilancia para todo Panamá este 31 de agosto

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) mantiene vigente hasta este lunes 31 de agosto un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas para todo el país y las zonas marítimas. El aviso se extiende hasta las 11:59 p.m. de esa jornada.

De acuerdo con el aviso meteorológico, se prevé un incremento importante de la inestabilidad sobre distintos sectores de Panamá, asociado a los remanentes de la Onda Tropical N.° 39 y a la activación de sistemas de bajas presiones relacionados con el paso de nuevas ondas tropicales.

El Imhpa advierte que durante este lunes pueden presentarse periodos de tormentas de moderadas a muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica, ráfagas de viento y lluvias frecuentes capaces de generar acumulados significativos.

El aviso, según el Imhpa, abarca todo el territorio nacional y las zonas marítimas.

El mapa de vigilancia identifica diferentes niveles de acumulados de lluvia proyectados en un periodo de tres días, desde rangos de 50 a 119 milímetros hasta acumulados superiores a 321 milímetros en las áreas de mayor intensidad.

Las zonas identificadas en los colores lila y turquesa requieren especial precaución debido a la posibilidad de que se registren condiciones adversas.

Ante las condiciones previstas, el Imhpa recomienda mantener especial precaución por la posibilidad de inundaciones, deslizamientos de tierra, crecidas repentinas o desbordamientos de ríos, además de ráfagas de viento capaces de provocar la caída de árboles u otros objetos.

Las autoridades meteorológicas también llaman a la población a mantenerse atenta a las actualizaciones de los avisos durante la jornada, debido a que las condiciones pueden variar con rapidez.

Pronóstico para este lunes 31 de agosto

• Lluvias frecuentes en distintos sectores del país.

• Tormentas de moderadas a muy fuertes.

• Posible actividad eléctrica.

• Ráfagas de viento durante los eventos de tormenta.

• Riesgo de crecidas repentinas y desbordamientos de ríos.

• Posibilidad de deslizamientos en áreas vulnerables.

• Riesgo de caída de árboles u objetos debido a los vientos.

El aviso de vigilancia permanece vigente hasta las 11:59 p.m. del 31 de agosto de 2026, según el Imhpa.