Islandia rechaza en un referendo reanudar las conversaciones de acceso a la Unión Europea

Islandia ha rechazado reanudar las negociaciones de acceso a la Unión Europea (UE), interrumpidas desde 2013, en un referendo consultivo cuyo resultado el Gobierno reiteró este domingo que respetará.

“Discutiremos el tema en el Parlamento, creemos que es crucial. Y tomaremos una decisión sobre qué hacer con la solicitud. Pero este gobierno no va a seguir adelante con las negociaciones en este mandato”, dijo en rueda de prensa la primera ministra islandesa, Kristrún Frostadóttir, a la que le quedan dos años máximo en esta legislatura.

Escrutado el cien por cien de los votos, el “no” ganó con más de cinco puntos de ventaja, con el 52,8 % frente al 47,2 %, 118.040 votos contra los 105.339 de los partidarios del “sí”.

Aunque el “sí” estuvo por delante durante horas, los partidarios del “no” se pusieron en cabeza en el tramo final y ya no abandonaron esa posición, aunque se mantuvo cierta incertidumbre en el recuento por el retraso en la circunscripción del suroeste, la más poblada, por una discrepancia en los votos de una localidad.

La participación alcanzó el 82,5 %, la cifra más alta desde las elecciones legislativas de 2009, celebradas justo después de la crisis económica que sacudió el país y tumbó al gobierno.

El “sí” ganó en las dos circunscripciones de Reikiavik, pero no con una diferencia suficiente para compensar los esperados triunfos del “no” en las tres correspondientes a las zonas rurales (sur, noroeste y noreste), a los que sumó además el de la suroeste.

“Estoy muy orgullosa del resultado, tuvimos a más del 80 % del país votando. Eso es muy bueno para Islandia. Es muy importante, es vital que tanta gente se haya pronunciado”, afirmó Kristrún Frostadóttir, quien resaltó que durante el debate se habían discutido una gran variedad de cuestiones que preocupan a los islandeses.

La primera ministra socialdemócrata admitió que sabían desde el principio que iba a ser un resultado muy ajustado, habló de “triunfo de la democracia” y enfatizó la importancia de que el país salga “unido” de la consulta, recordando también que Islandia forma parte desde 1994 del Espacio Económico Europeo (EEE).

“La gente esta contante con el EEE, con la actual relación con la UE. Ésa es la lección que extraemos. Vamos a continuar reforzando esa relación”, dijo Kristrún Frostadóttir, que aunque destacó que Islandia no puede celebrar un referendo sobre la UE “cada dos o tres años”, no descartó que el tema vuelva a tratarse más adelante.

Reacciones de la oposición

La líder de la oposición y contraria a retomar las negociaciones, la conservadora Guðrún Hafsteinsdóttir, compartió en sus redes sociales una foto de la bandera islandesa con el texto: “La nación ha hablado”.

En declaraciones a la radiotelevisión pública Rúv, la líder opositora resaltó que Islandia no le ha dado la espalda ni a Europa ni a la UE y que quiere seguir manteniendo una relación “estrecha”, pero en la que ese país nórdico “controle él mismo el rumbo”.

“Mi reacción es, ante todo, de gratitud hacia la gran cantidad de personas que realizaron un trabajo increíble para lograr este resultado y hacia la nación, que se negó a dejarse engañar a pesar del uso de tácticas que, a mi juicio, no fomentaban un debate informado”, dijo a Rúv el exprimer ministro Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, líder del Partido del Centro.

El Movimiento Europeo, principal organización “pro UE” en Islandia, mostró su “decepción” por la derrota y pidió respeto por el resultado pero también por quienes votaron “sí”.

“Casi la mitad de la nación votó a favor de seguir una senda europea que habría supuesto un entorno económico más estable, una mayor influencia y una posición más sólida para Islandia entre las demás democracias. Es de gran importancia mostrar comprensión hacia esos 105.339 islandeses y respeto por sus opiniones”, señaló este movimiento en un comunicado.

Un proceso iniciado hace 17 añosIslandia solicitó el ingreso en la UE en 2009, con la crisis económica que sacudió el país de trasfondo, pero paralizó las negociaciones cuatro años más tarde en medio de un clima adverso a Bruselas, y el siguiente Gobierno nacido de los comicios de 2013, comunicó en 2015 que este país nórdico ya no era candidato.

La coalición de centroizquierda que gobierna desde 2024 incluyó en su pacto convocar un referendo para decidir si continuar el proceso, argumentando que nunca hubo una consulta.

En el caso de un triunfo del “sí”, se había prometido otro referendo sobre el hipotético acuerdo que alcanzasen Reikiavik y Bruselas.

La discusión previa estuvo dominada por cuestiones como la soberanía nacional, el control de los recursos naturales -en especial, la pesca- y el coste de vida en un contexto de incertidumbre por las amenazas de anexión del presidente estadounidense, Donald Trump, a la vecina Groenlandia.