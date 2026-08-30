Alex García presenta ‘La sombra del fuego’ en la FIL Panamá 2026

El escritor y docente mexicano Alex García presentó este viernes 28 de agosto en la Feria Internacional del Libro de Panamá 2026 su primera novela titulada La sombra del fuego, una obra de fantasía mediante la cual busca promover el hábito lector en las nuevas generaciones y reivindicar la trascendencia narrativa de la literatura juvenil frente a los estigmas del sector académico.

Publicada bajo el sello VR YA de la editorial V&R Editores, la historia autoconclusiva sigue a Long Feiyu, un joven de 17 años que descubre ser el último portador del dragón ancestral Tianlong, figura encargada de mantener la estabilidad entre la sociedad humana y el plano de seres fantásticos denominado Yuang-hi.

La trama profundiza en el dilema del protagonista al rechazar el rol del héroe convencional, priorizando su deseo de mantener una vida ordinaria mientras enfrenta a grupos que intentan capturarlo para reordenar el plano fantástico.