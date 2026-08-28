Lluvias intensas, tormentas y actividad eléctrica: Sinaproc mantiene aviso en Panamá

Los remanentes de la onda tropical N.° 39, junto con la activación de sistemas de bajas presiones asociados al paso de otras ondas tropicales, están generando un importante incremento de la inestabilidad atmosférica sobre varios sectores de Panamá.

Ante estas condiciones, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene un aviso de prevención por lluvias y tormentas significativas desde las 3:00 a.m. de este viernes 28 de agosto hasta las 11:59 p.m. del lunes 31 de agosto de 2026, para todo el territorio nacional y las zonas marítimas.

De acuerdo con el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), durante este periodo se prevén tormentas de intensidad variable, algunas de ellas muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica, ráfagas de viento y periodos de lluvias frecuentes.

Las autoridades advierten que estas condiciones podrían ocasionar acumulados significativos de lluvia, por lo que recomiendan a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales y tomar las medidas de prevención ante posibles inundaciones, deslizamientos y otras afectaciones.

El aviso permanecerá vigente durante el fin de semana y se extenderá hasta la noche del lunes 31 de agosto.