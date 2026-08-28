¿Miedo a renunciar? Por qué 6 de cada 10 panameños miran vacantes y no aplican

El mercado de trabajo en Panamá atraviesa un fenómeno de congelamiento silencioso. Aunque la mayoría de los trabajadores manifiesta insatisfacción y deseos de cambiar de rumbo, el temor a la desocupación actúa como un ancla que inmoviliza la movilidad laboral.
Según el estudio “Job Hugging: agárrate fuerte”, elaborado por el portal de empleo Konzerta tras consultar a trabajadores y especialistas en Gestión Humana, el 87% de los empleados en Panamá teme quedarse sin trabajo, frente a un escaso 13% que afirma no sentir esa preocupación. Esta cifra ubica a Panamá al frente de la aprensión laboral en la región, superando a países como Ecuador (85%), Chile (81%), Argentina (80%) y Perú (78%).
Esta percepción de riesgo transformó las prioridades de los ocupados. El 57% señala que lo que más valora de su empleo actual es la estabilidad que le ofrece, muy por encima de las oportunidades de desarrollo profesional (17%), el clima de trabajo (16%) o la posibilidad de ejercer la creatividad (10%).
La disconformidad laboral es alta: el 65% de los encuestados considera que su carrera está estancada y un 48% afirma no sentirse motivado. Más aún, un 78% admite que evalúa cambiar de trabajo, con un 47% gestando esa idea en los últimos seis meses.
Sin embargo, el deseo de cambio choca con la cautela. El 59% de los trabajadores reconoce que revisa de forma continua las ofertas en los portales de empleo, pero nunca se postula. Al indagar sobre el miedo a buscar un nuevo empleo —expresado por el 31% de la muestra—, el 32% lo atribuye a la inestabilidad a nivel global, un 28% a la falta de vacantes atractivas o estables en su sector, y un 13% al temor de que la nueva empresa realice recortes o despidos poco después de su contratación.
Esta cautela coincide con el panorama laboral panameño, donde la generación de empleo formal se mantiene concentrada en sectores específicos y la fuerza laboral prioriza la certidumbre de los ingresos fijos frente al riesgo que implican los periodos de prueba en una nueva contratación.
El miedo a cambiar de trabajo ha mostrado un crecimiento sostenido. Al recordar su percepción cinco años atrás, solo el 36% sentía mucho miedo ante un cambio laboral; esa cifra subió al 44% hace un año y alcanza un nivel crítico en el contexto actual.
La aprensión a la volatilidad económica dio paso al denominado Job Hugging (aferrarse al puesto de trabajo). En Panamá, el 42% de los trabajadores se identifica directamente con esta conducta, mientras que el 82% de los especialistas en Gestión Humana confirma la presencia de colaboradores aferrados a sus puestos por temor.
Para conservar el empleo, el personal adopta patrones defensivos. Un 36% opta por mantener un bajo perfil dentro de la organización; el 20% se enfoca en evitar cualquier tipo de conflicto; un 13% busca trabajar horas extras; el 11% asume más tareas; otro 11% conserva sus funciones de manera estricta y un 9% procura involucrarse en múltiples proyectos para volverse indispensable. Paralelamente, el 44% de los trabajadores realiza más tareas de las asignadas expresamente por temor al despido.
El informe es una investigación de percepción laboral, con rango de edad y de género:
En cuanto a la percepción por género, los especialistas ubican a las mujeres cisgénero (38%) y a los varones cisgénero (23%) como los grupos con mayor tendencia a aferrarse a sus puestos. El resto de la muestra se distribuye entre otros géneros (19%), personas de género fluido (10%) y representaciones menores en identidades ‘queer’ (4%), transgénero (4% acumulado) y no binarias (2%).
Mientras que en el ámbito sectorial, la percepción ubica el mayor impacto en áreas como:
El reverso del Job Hugging es la caída en el compromiso orgánico. El 87% de los especialistas en Recursos Humanos nota poco compromiso en sus equipos de trabajo. De acuerdo con los profesionales del área, el 30% estima que este desinterés afecta a la mitad de la empresa, y un 29% considera que salpica a más de la mitad del personal.
Por el lado de la fuerza laboral, un 20% asegura no tener compromiso y querer renunciar de inmediato, mientras que un 19% trabaja lo mínimo indispensable. Entre las causas del desacople, un 35% menciona la falta de valoración personal, un 20% la incomodidad con los valores de la empresa y un 19% la presencia de un entorno laboral tóxico.
La incertidumbre impacta también las decisiones ante nuevas contrataciones. Frente a una hipotética oferta que incluya una mejora salarial notable, pero bajo un periodo de prueba de tres meses, solo el 56% la aceptaría de inmediato. Un 27% exigiría un aumento sustancialmente mayor para correr el riesgo y un 17% rechazaría la propuesta de forma tajante para salvaguardar su estabilidad actual.
El diagnóstico de los especialistas es categórico: el 98% anticipa que la tendencia de aferrarse al puesto por inseguridad aumentará en los próximos años, situando la franja de edad entre los 31 y 50 años (60%) y el área de Administración y Finanzas (25%) como los segmentos más vulnerables a este fenómeno.
El estudio “Job Hugging: agárrate fuerte” fue elaborado por la plataforma Konzerta mediante consultas digitales a trabajadores del sector privado y especialistas en Gestión Humana en Panamá, Ecuador, Chile, Argentina y Perú.
Los trabajadores en Panamá evitan cambiar de empleo principalmente por el temor a quedarse desempleados (87%) y por la búsqueda de estabilidad económica (57%). Según el estudio de Konzerta, aunque el 78% desea cambiar de puesto y el 65% siente su carrera estancada, un 59% revisa vacantes sin postularse debido a la inestabilidad global (32%), la falta de ofertas atractivas o estables en su sector (28%) y el riesgo de sufrir despidos durante o poco después del periodo de prueba (13%).
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