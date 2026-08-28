Isla Tropicale sostiene más de 1.300 empleos locales vinculados al turismo en Roatán

Más de 1.300 empleos locales vinculados con hotelería, comercio, alimentos y bebidas, transporte, mantenimiento, operaciones turísticas y cadenas de suministro están asociados actualmente con la actividad de Isla Tropicale, el destino de Carnival Cruise Line en Roatán, Honduras, según datos de la compañía.

La vicepresidenta adjunta de Comunicaciones y Asuntos Públicos de la compañía, Kelly Penton Chacón, explicó a EFE que la cifra refleja el alcance de una inversión turística que busca extender sus beneficios más allá del puerto y convertirse en un motor de actividad económica para las comunidades de la isla.

Desde su apertura en 2009, cuando todavía era conocido como Mahogany Bay, Carnival ha invertido 93 millones de dólares en el destino, que ha recibido a más de nueve millones de visitantes y generado un impacto económico estimado en 750 millones de dólares, de acuerdo con datos de la compañía.

“Los trabajadores y emprendedores locales son fundamentales para el éxito de Isla Tropicale”, afirmó Penton Chacón, quien señaló que restaurantes y bares trabajan con proveedores regionales, mientras que los equipos de limpieza, mantenimiento y operaciones proceden de la propia comunidad.

Del puerto a la economía local

La estrategia busca que el impacto económico no termine en las instalaciones portuarias. Taxistas, operadores turísticos, artesanos, comerciantes y proveedores forman parte del ecosistema que se beneficia de la llegada recurrente de pasajeros a Roatán.

Isla Tropicale cuenta con 52 tiendas, además de quioscos de artesanos locales, restaurantes y bares, lo que permite que pequeños empresarios tengan acceso directo al flujo de viajeros que llega por vía marítima.