Aprehenden a menor tras robo a mano armada en Río Hato; habrían usado un caballo

Un menor de edad fue aprehendido por su presunta vinculación con un robo a mano armada registrado en un establecimiento comercial de Río Hato, provincia de Coclé, informó la Policía Nacional.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, dos sujetos habrían ingresado al minisúper y utilizado un equino durante la comisión del hecho delictivo. Tras las diligencias realizadas en el sector, unidades policiales lograron ubicar y aprehender a uno de los presuntos involucrados.

La subcomisionada María Gutiérrez indicó que los demás sospechosos ya fueron identificados y que las autoridades continúan con las acciones para localizarlos.

Aunque el afectado no presentó una denuncia formal por el robo, la Fiscalía tomó conocimiento del caso y abrió una investigación de oficio, por lo que se adelantan las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades.

Las autoridades también realizan operativos y allanamientos en el área con el objetivo de ubicar elementos relacionados con el hecho, entre ellos el equino que presuntamente habría sido utilizado durante el robo.