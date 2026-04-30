Un muerto tras ataque armado en Santa Ana; avenida permanece cerrada por investigación

Un hombre perdió la vida este jueves 30 de abril tras un hecho violento registrado en el corregimiento de Santa Ana, donde recibió más de una docena de impactos de bala dentro de un establecimiento comercial.

De acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Santo Tomás luego de recibir atención inicial en el lugar del incidente, sin embargo, falleció posteriormente en el centro médico debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades confirmaron que no se registraron otras personas heridas durante el hecho.

“La Policía Nacional atiende la alerta ciudadana, se traslada la persona al Hospital Santo Tomás y lamentablemente pierde la vida en el hospital”, explicó, Joel Hurtado, subcomisionado de la Policía Nacional.

Según el oficial, el caso ya está siendo investigado por el Ministerio Público, que analiza las evidencias recopiladas en el establecimiento, donde existen cámaras de videovigilancia que podrían ser clave para identificar a los responsables.

Las autoridades indicaron que todo el hecho quedó registrado y que los indicios están siendo revisados como parte de la investigación penal.

En cuanto a los responsables, la Policía Nacional informó que el sospechoso habría huido a pie del lugar tras el ataque, sin que se haya utilizado vehículo de escape.

“Se mantiene la búsqueda en el área de Santa Ana y sectores aledaños. Posiblemente el individuo se desplazó hacia el área del Centenario, por lo que se han activado operativos en distintos puntos”, detalló.

Como medida preventiva y mientras avanzan las diligencias, la avenida de Santa Ana permanecerá cerrada parcialmente debido a los operativos policiales en la zona.

La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información de manera confidencial que ayude a ubicar al responsable del hecho.