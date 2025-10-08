Tiroteo en Avenida Frangipani: asesinan al responsable de la muerte de Mónica Licona

El tránsito por la Avenida Frangipani, muy próximo al Hospital Santa Fe, quedó paralizado cuando desde un vehículo abrieron fuego contra una camioneta Kia Sportage.

Cerca de 10 impactos de bala se podían contar en la ventana del conductor, que falleció de manera instantánea en el lugar. Otros vehículos también quedaron con algunos impactos y abolladuras.

Al área llegaron unidades de la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Judicial, que acordonaron la escena del crimen, en espera de los peritos del Ministerio Público, que realizaron el levantamiento del cadáver.

El incidente afectó en gran manera el tránsito tanto en dirección a la Avenida Ascanio Villalaz (Albrook) como hacia la Avenida Ascanio Arosemena (Ancón).

Responsable de la muerte de la ciclista Mónica Licona

Luego del análisis de la escena del crimen, las autoridades confirmaron la identidad de la víctima. Se trata de Enrique Edwin Jaén Chérigo, quien fue condenado por la muerte de la ciclista Mónica Licona, hecho ocurrido en 2015.

Además, estuvo vinculado a un asalto a mano armada registrado en Vía Brasil, y también fue detenido por posesión de arma de fuego.