Tiroteo en Avenida Frangipani: asesinan al responsable de la muerte de Mónica Licona

<b>El tránsito por la Avenida Frangipani, muy próximo al Hospital Santa Fe</b>, quedó paralizado cuando desde un vehículo abrieron fuego contra una camioneta Kia Sportage.<b>Cerca de 10 impactos de bala se podían contar en la ventana del conductor</b>, que falleció de manera instantánea en el lugar. Otros vehículos también quedaron con algunos impactos y abolladuras.<b>Al área llegaron unidades de la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Judicial</b>, que acordonaron la escena del crimen, en espera de los peritos del Ministerio Público, que realizaron el levantamiento del cadáver.<b>El incidente afectó en gran manera el tránsito</b> tanto en dirección a la Avenida Ascanio Villalaz (Albrook) como hacia la Avenida Ascanio Arosemena (Ancón).<b>Responsable de la muerte de la ciclista Mónica Licona</b><b>Luego del análisis de la escena del crimen, las autoridades confirmaron la identidad de la víctima. Se trata de Enrique Edwin Jaén Chérigo, <a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/63-meses-condenan-implicado-atropello-CRLE71127">quien fue condenado por la muerte de la ciclista Mónica Licona</b><b>, hecho ocurrido en 201</a>5.</b><b>Además, estuvo vinculado a un asalto a mano armada registrado en Vía Brasil, y también fue detenido por posesión de arma de fuego.</b>