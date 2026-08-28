Procuraduría considera inconstitucional acuerdo que creó la Policía Municipal de Panamá

El procurador general de la Nación, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, emitió una opinión dentro de la demanda presentada contra el acuerdo que creó la Policía Municipal de la Alcaldía de Panamá y coincidió con el argumento de que la norma es inconstitucional.

La Procuraduría General de la Nación consideró inconstitucional el acuerdo mediante el cual el Consejo Municipal estableció la organización y funcionamiento de la Policía Municipal de la Alcaldía de Panamá.

La posición está contenida en la vista fiscal emitida por Gómez, dentro de la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el Acuerdo No. 162 de 17 de junio de 2025.

En el documento, el procurador concluye que dicho acuerdo, expedido por el Consejo Municipal del distrito de Panamá, es inconstitucional, criterio que deberá ser considerado por el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al momento de resolver la demanda.

“Concluyo que el Acuerdo No. 162 de 17 de junio de 2025 (...) es inconstitucional”, señala la opinión de la Procuraduría General de la Nación.

La vista fiscal responde a la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el acuerdo municipal que creó la Policía Municipal.

El demandante destacó que el pronunciamiento del procurador coincide con el criterio planteado en la demanda, al considerar que el acuerdo del Consejo Municipal de Panamá contraviene la Constitución.

Ahora corresponderá a la CSJ analizar los argumentos de la demanda y la opinión emitida por la Procuraduría antes de adoptar una decisión sobre la constitucionalidad del acuerdo.

El documento lleva la firma de Gómez y corresponde al expediente 121335-2026.

El Acuerdo No. 162 de 17 de junio de 2025 fue expedido por el Concejo y establece la organización y funcionamiento de la Dirección de la Policía Municipal de la Alcaldía de Panamá.

A mediados de agosto la CSJ admitió la demanda de inconstitucionalidad presentada por el diputado del Movimiento Otro Camino y abogado Ernesto Cedeño contra el Acuerdo No. 162 del 17 de junio de 2025, que establece la organización y funcionamiento de la Dirección de Policía Municipal de la Alcaldía de Panamá.

El proceso ingresó al Órgano Judicial el 10 de agosto de 2026 y quedó asignado al despacho del magistrado Carlos Ernesto Villalobos Jaén, según el registro judicial consultado.

El 12 de agosto el expediente registró el movimiento de “admisión”, con la indicación de que pasa a notificación del procurador general de la Nación.

La acción judicial pide que la CSJ declare inconstitucional el contenido íntegro del Acuerdo No. 162, expedido por el Consejo Municipal de Panamá.

Además, el acuerdo establece las normas de organización y funcionamiento de la Dirección de Policía Municipal de la Alcaldía de Panamá, por lo que el proceso coloca nuevamente bajo escrutinio judicial el marco jurídico de este cuerpo municipal.