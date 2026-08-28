FIL Panamá 2026: Alfredo Mitre lanza dos obras de seguridad digital

El periodista y docente universitario Alfredo Mitre presentó este viernes 28 de agosto en la Feria Internacional del Libro de Panamá 2026 sus dos primeras obras tituladas “De lo viral a lo humano”y “Fred y la misión digital”.

Estos libros surgen con el propósito de sensibilizar a la ciudadanía sobre los efectos del ciberacoso y promover un manejo seguro de la tecnología mediante narrativas de la vida real y herramientas didácticas dirigidas a la niñez.

En la obra “De lo viral a lo humano”, el autor expone las consecuencias emocionales y sociales de la violencia digital a través de la historia de dos personas cuya relación trasciende al entorno virtual y deriva en una venganza cibernética tras su ruptura, mientras profundiza en el proceso de recuperación de la víctima, el respaldo familiar y la resiliencia frente al acoso en redes sociales.

“Hablamos de la prevención de la violencia física y psicológica, pero nunca de la violencia digital; detrás de cada pantalla hay personas que sienten, sufren y tienen emociones”, enfatizó Mitre respecto a la necesidad de visibilizar el impacto humano tras las redes.