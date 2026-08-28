FIL Panamá 2026: Alfredo Mitre lanza dos obras de seguridad digital

El periodista y docente universitario Alfredo Mitre presentó este viernes 28 de agosto en la Feria Internacional del Libro de Panamá 2026 sus dos primeras obras tituladas “De lo viral a lo humano”y “Fred y la misión digital”.
Estos libros surgen con el propósito de sensibilizar a la ciudadanía sobre los efectos del ciberacoso y promover un manejo seguro de la tecnología mediante narrativas de la vida real y herramientas didácticas dirigidas a la niñez.
En la obra “De lo viral a lo humano”, el autor expone las consecuencias emocionales y sociales de la violencia digital a través de la historia de dos personas cuya relación trasciende al entorno virtual y deriva en una venganza cibernética tras su ruptura, mientras profundiza en el proceso de recuperación de la víctima, el respaldo familiar y la resiliencia frente al acoso en redes sociales.
“Hablamos de la prevención de la violencia física y psicológica, pero nunca de la violencia digital; detrás de cada pantalla hay personas que sienten, sufren y tienen emociones”, enfatizó Mitre respecto a la necesidad de visibilizar el impacto humano tras las redes.
De forma paralela, el cuento infantil “Fred y la misión digital” aborda la relación entre un niño y su abuela, quienes experimentan juntos el aprendizaje de las herramientas tecnológicas, los riesgos del ciberespacio y el consumo equilibrado de contenidos en pantallas mediante una dinámica diseñada para guiar a las primeras infancias en la comprensión de la ciberseguridad.
Ambas obras fueron desarrolladas de manera independiente mediante la plataforma de autopublicación de Amazon, proceso en el que Mitre asumió la redacción, diagramación y distribución, vinculando su vocación con sus primeras lecturas en la biblioteca pública Hortensio de Ycaza de La Chorrera para reafirmar el papel del periodismo y la literatura al servicio de la educación ciudadana.
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El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a.m., hora local, y tuvo una profundidad estimada de 76 kilómetros