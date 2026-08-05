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Sinaproc emite aviso de prevención por lluvias y tormentas en Panamá

Las autoridades advirtieron que estas condiciones incrementan el riesgo de crecidas repentinas de ríos y quebradas.
Las autoridades advirtieron que estas condiciones incrementan el riesgo de crecidas repentinas de ríos y quebradas. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Leiny Pérez
  • 05/08/2026 13:19
Las autoridades advierten por posibles crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos y caídas de árboles.

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El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención por lluvias y tormentas que estará vigente desde las 2:00 a.m. de este miércoles 5 de agosto hasta las 11:59 del jueves 6 de agosto, debido a condiciones atmosféricas que favorecerán precipitaciones de intensidad variable en gran parte del país.

De acuerdo con el Instituto de Metereología e Hidrología de Panamá (Imhpa), las condiciones estarán influenciadas por la humedad dejada por el paso de la onda tropical N°31, la activación de la Baja Presión de Panamá y la presencia de vaguadas, lo que propiciará lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las provincias y comarcas bajo aviso son Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas (norte, centro y sur), Herrera, Los Santos, Coclé, Colón, Darién, Panamá, Panamá Oeste, las comarcas Ngäbe-Buglé, Guna Yala, Emberá-Sambú y Emberá-Cémaco.

Sinaproc informó que los mayores acumulados de lluvia podrían registrarse en sectores de la comarca Ngäbe-Buglé, Bocas del Toro, sur de Veraguas, zonas montañosas de la península de Azuero, comarca Emberá-Sambú y Chiriquí.

Las autoridades advirtieron que estas condiciones incrementan el riesgo de crecidas repentinas de ríos y quebradas, inundaciones, deslizamientos de tierra y caída de árboles.

Ante este panorama, Sinaproc recomendó a la población evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas, mantenerse alejada de zonas propensas a deslizamientos, asegurar techos y objetos que puedan desprenderse por los fuertes vientos, y conducir con precaución ante la reducción de visibilidad y posibles anegaciones.

La institución indicó que mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas e instó a la ciudadanía a reportar cualquier emergencia a través de las líneas 520-4429, 911 y 6998-4809.

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