Vehículo se incendia cerca de playa El Agallito, en Herrera

Una camioneta quedó completamente incendiada este domingo 30 de agosto en calle La Unión, cerca de playa El Agallito, en la provincia de Herrera, informó el Cuerpo de Bomberos de Panamá.

De acuerdo con el reporte de los bomberos, el incendio vehicular fue atendido por funcionarios de la estación de Herrera, quienes realizaron las labores necesarias para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara.

El vehículo resultó afectado en su totalidad como consecuencia del incendio.

Por el momento, se desconoce qué provocó el siniestro. La Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios comenzó las investigaciones correspondientes para determinar las causas del fuego.

Las autoridades recomiendan a los conductores mantener sus vehículos en buenas condiciones mecánicas y revisar periódicamente componentes que puedan representar un riesgo de incendio, como el sistema eléctrico y las líneas de combustible.