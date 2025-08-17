Bomberos controlan incendio en edificio de Bella Vista sin heridos

El<b><a href="/tag/-/meta/bcbrp-benemerito-cuerpo-de-bomberos-de-la-republica-de-panama"> Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP)</a> </b>controló la noche del sábado un <b>incendio registrado en un edificio de 10 pisos en Plaza Bella Vista</b>, corregimiento de Bella Vista, sin que se reportaran heridos ni víctimas.El siniestro ocurrió a las <b>8:20 p.m. de ayer, 16 de agosto</b>, cuando un colchón en el <b>piso 8</b> se incendió y provocó llamas dentro de la estructura. La rápida intervención de las unidades bomberiles evitó que el fuego se propagara a otros niveles del inmueble.Al lugar acudieron equipos de <b>Extinción, Búsqueda y Rescate</b>, quienes desplegaron el <b>carro 980 de extinción</b> y la <b>ambulancia 1016</b>, logrando controlar la situación en pocos minutos y garantizando la seguridad de los residentes.Tras el incidente, el BCBRP reiteró a la ciudadanía la importancia de adoptar medidas preventivas en el hogar y lugares de trabajo: <b>Evitar colocar objetos inflamables cerca de fuentes de calor </b>y mantener despejadas las rutas de evacuación, <b>instalar detectores de humo y revisar periódicamente su funcionamiento. </b>El Cuerpo de Bomberos recordó que la prevención es clave para reducir riesgos y proteger vidas ante posibles emergencias.