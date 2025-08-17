Bomberos controlan incendio en edificio de Bella Vista sin heridos

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) controló la noche del sábado un incendio registrado en un edificio de 10 pisos en Plaza Bella Vista, corregimiento de Bella Vista, sin que se reportaran heridos ni víctimas.

El siniestro ocurrió a las 8:20 p.m. de ayer, 16 de agosto, cuando un colchón en el piso 8 se incendió y provocó llamas dentro de la estructura. La rápida intervención de las unidades bomberiles evitó que el fuego se propagara a otros niveles del inmueble.

Al lugar acudieron equipos de Extinción, Búsqueda y Rescate, quienes desplegaron el carro 980 de extinción y la ambulancia 1016, logrando controlar la situación en pocos minutos y garantizando la seguridad de los residentes.

Tras el incidente, el BCBRP reiteró a la ciudadanía la importancia de adoptar medidas preventivas en el hogar y lugares de trabajo: Evitar colocar objetos inflamables cerca de fuentes de calor y mantener despejadas las rutas de evacuación, instalar detectores de humo y revisar periódicamente su funcionamiento.

El Cuerpo de Bomberos recordó que la prevención es clave para reducir riesgos y proteger vidas ante posibles emergencias.