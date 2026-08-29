Lluvias intensas en la capital: Sinaproc pide extremar precaución

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de advertencia a la población este sábado tras registrarse intensas lluvias en diversos sectores de la región metropolitana, acompañadas de fuertes ráfagas de viento en distintos puntos del territorio nacional. Ante estas condiciones meteorológicas adversas, las autoridades instan a la ciudadanía a mantener la calma y adoptar medidas de prevención inmediatas para mitigar riesgos e incidentes:

Para los conductores: Se aconseja transitar con extrema precaución, encender las luces altas para mejorar la visibilidad y evitar ingresar a calles anegadas o con inundaciones repentinas.

En el hogar y la comunidad: Mantener especial vigilancia sobre los niños y personas vulnerables.

Seguridad en vías fluviales: No intentar cruzar ríos, arroyos ni quebradas cuyo caudal haya aumentado, dada la peligrosidad de las corrientes de agua.