Lluvias intensas en la capital: Sinaproc pide extremar precaución

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de advertencia a la población este sábado tras registrarse intensas lluvias en diversos sectores de la región metropolitana, acompañadas de fuertes ráfagas de viento en distintos puntos del territorio nacional.
Ante estas condiciones meteorológicas adversas, las autoridades instan a la ciudadanía a mantener la calma y adoptar medidas de prevención inmediatas para mitigar riesgos e incidentes:
El Sinaproc reiteró el llamado a mantenerse informados a través de las cuentas oficiales de los estamentos de seguridad y reportar cualquier situación de emergencia a las líneas de atención habilitadas.
El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) pronosticó condiciones variables en el país, con lluvias intermitentes, aguaceros y tormentas puntuales en distintos sectores.
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El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a.m., hora local, y tuvo una profundidad estimada de 76 kilómetros