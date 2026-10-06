Lluvias y tormentas en Panamá: Sinaproc extiende aviso de prevención hasta el 9 de octubre

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) extendió la vigilancia preventiva en todo el territorio panameño y áreas marítimas ante la presencia de lluvias, tormentas eléctricas y vientos significativos, con vigencia hasta el viernes 9 de octubre de 2026.

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se prevén acumulados máximos de entre 25 y 90 milímetros de lluvia por día, mientras que en un periodo de 72 horas los acumulados podrían alcanzar entre 75 y 270 milímetros.

Estas condiciones podrían provocar incrementos en los niveles de ríos y quebradas, inundaciones tanto en áreas urbanas como rurales, deslizamientos de tierra y ráfagas de viento capaces de ocasionar el desprendimiento de objetos.

Sinaproc pidió a la población mantener especial vigilancia en zonas escolares de difícil acceso y extremar las precauciones con niños y adultos mayores.

Entre las recomendaciones está evitar cruzar ríos, quebradas o áreas inundadas, incluso cuando aparenten tener poca profundidad. También se aconseja no permanecer cerca de ríos y quebradas durante lluvias intensas, así como evitar el tránsito por áreas propensas a inundaciones o deslizamientos.

Ante los vientos fuertes, la entidad recomienda asegurar objetos que puedan ser desplazados. Durante tormentas eléctricas, la población debe permanecer en lugares seguros y evitar espacios abiertos, árboles aislados y estructuras metálicas.

Sinaproc también instó a mantenerse atentos a los avisos oficiales y evitar compartir información que no haya sido verificada por las autoridades.

La entidad mantiene vigilancia permanente y coordinación con las instituciones de respuesta mientras permanezcan las condiciones meteorológicas adversas.

En caso de emergencia, la población puede comunicarse al 911 o al Centro de Operaciones de Emergencias al 520-4426.