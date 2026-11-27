La inteligencia artificial (IA) está cambiando la forma en que operan las empresas. Su evolución permite incorporar sistemas capaces de analizar datos, coordinar tareas, elaborar proyecciones y ejecutar procesos con distintos niveles de autonomía. Este avance está modificando la manera en que las organizaciones distribuyen sus responsabilidades y toman decisiones. Durante su participación como medio invitado en Momentum BAC 2026, celebrado en Nueva York, La Estrella de Panamá conversó en exclusiva con especialistas de McKinsey Global Institute y BAC Credomatic sobre cómo estas tecnologías están transformando el mundo empresarial, las oportunidades que ofrecen y los riesgos que implica su implementación. Los llamados agentes de inteligencia artificial marcan una nueva etapa. A diferencia de los asistentes tradicionales, que responden a instrucciones puntuales, estos sistemas pueden consultar información, utilizar herramientas y desarrollar una secuencia de acciones para cumplir objetivos específicos. En una operación financiera, por ejemplo, un agente puede consultar saldos de proveedores, revisar movimientos bancarios, proyectar el flujo de efectivo y advertir sobre posibles necesidades de financiamiento. Algunas tareas que antes requerían consultar diferentes sistemas pueden concentrarse en una misma interacción, aunque sus resultados deben ser revisados por personas.

Las empresas deben rediseñar sus procesos

María Jesús Ramírez, senior fellow de McKinsey Global Institute, explicó que las organizaciones deben repensar sus flujos de trabajo de principio a fin, en lugar de añadir tecnología sobre procesos que ya existen. “Más que nada es repensar los flujos de trabajo enteros, de principio a fin”, señaló. Esto supone identificar qué actividades pueden realizar las personas, cuáles pueden asumir los agentes de IA y dónde otras tecnologías pueden aportar valor. La transformación también exige preparar a los colaboradores. Ramírez destacó habilidades como la atención al detalle, la comunicación y el liderazgo, además del pensamiento crítico y la innovación. A estas se suman el dominio de herramientas de inteligencia artificial, el aprendizaje continuo, la adaptabilidad, la resiliencia y la curiosidad. La especialista considera que tanto los trabajadores como las empresas deben invertir en desarrollar estas competencias para reducir las brechas que puede generar la transición tecnológica. Desde la perspectiva latinoamericana, planteó que la IA representa una oportunidad para impulsar la innovación y crear nuevos productos y servicios, en lugar de concentrar su uso únicamente en automatizar tareas o desplazar trabajadores.

De la experimentación a las operaciones reales

Eduardo Moreno, director de Innovación y Estrategia Digital para BAC Credomatic en la región, explicó que la inteligencia artificial es una consecuencia de los procesos de transformación digital que las empresas han desarrollado durante años. Las organizaciones que ya automatizaron operaciones y cuentan con información organizada tienen una base para incorporar estas soluciones. En cambio, aquellas que todavía dependen de hojas de cálculo y procedimientos manuales pueden enfrentar mayores dificultades. Moreno mencionó el reconocimiento óptico de caracteres (OCR), tecnología que permite extraer información de documentos, como facturas, e incorporarla directamente a los sistemas empresariales. A partir de esos datos, los agentes pueden preparar propuestas de pago y coordinar otras etapas del proceso. El ejecutivo considera que estas herramientas pueden ayudar a las compañías a crecer sin aumentar sus estructuras al mismo ritmo que sus ingresos. La oportunidad, señaló, no está solo en reducir costos, sino también en mejorar la eficiencia, responder con mayor rapidez y ampliar la capacidad de atender clientes.

Los riesgos de delegar decisiones a la IA

La autonomía de estos sistemas también plantea desafíos de seguridad. Cuanto mayor sea la capacidad de un agente para acceder a información y ejecutar acciones, más importante resulta establecer límites sobre lo que puede hacer. Moreno advirtió que las empresas deben garantizar la calidad de los datos y proteger las fuentes de información para evitar manipulaciones o ataques. También destacó los mecanismos conocidos como guardrails, que establecen límites para las decisiones y acciones de los agentes. “Cuando uno comienza a delegar actividades a agentes que tomen decisiones, tenemos que asegurarnos que la información que les llega sea de absoluta calidad, que las fuentes no puedan ser afectadas o hackeadas”, explicó. Entre los controles necesarios figuran definir permisos de acceso, registrar las acciones de los sistemas, establecer qué decisiones requieren autorización humana y proteger los datos confidenciales. También deben contemplarse posibles errores y riesgos legales y reputacionales. La adopción de inteligencia artificial requiere políticas de gobernanza, supervisión humana y protocolos para responder ante incidentes. No basta con incorporar tecnología: las empresas necesitan saber qué hace cada herramienta, qué riesgos implica y cómo limitar su autonomía. La evolución hacia modelos de trabajo en los que empleados y agentes autónomos colaboran puede elevar la productividad y cambiar la distribución de responsabilidades. El reto será aprovechar esas capacidades sin descuidar la capacitación del personal, la seguridad de la información y el control sobre las decisiones.

Eduardo Moreno BAC Credomatic Existe una oportunidad 10 veces más grande de generar más ingresos producto de ser más eficiente