Seis personas quedaron bajo detención provisional en Panamá como resultado de la operación internacional Aliados por la Infancia VII, desarrollada para investigar delitos relacionados con la posesión y distribución de material de abuso sexual infantil.

Estas medidas cautelares fueron ordenadas por jueces de garantías, luego de que los fiscales presentaran a los investigados en las respectivas audiencias.

De acuerdo con el Ministerio Público, dos de los aprehendidos fueron ubicados en la provincia de Chiriquí, otros dos en Coclé y dos más en la ciudad de Panamá.

Las audiencias judiciales todavía se mantienen en desarrollo, por lo que el Ministerio Público indicó que comunicará los resultados a medida que sean dados a conocer por los tribunales.

La operación se desarrolló simultáneamente en 16 países de Latinoamérica y Europa, con el objetivo de ubicar a más de 105 personas identificadas como objetivos de investigación por su presunta vinculación con la posesión y distribución de material de abuso sexual infantil.

Como publicó La Estrella de Panamá, el despliegue internacional tuvo entre sus países con mayor cantidad de objetivos identificados a Panamá, Argentina, Bolivia y Uruguay.

En territorio panameño, las diligencias incluyeron allanamientos en la ciudad capital y en las provincias de Coclé y Chiriquí.

En Panamá participaron agentes de la Dirección de Investigación Judicial, mediante su Unidad de Delitos Sexuales y Ciberdelitos, la Dirección Nacional de Inteligencia Policial y la Embajada de Estados Unidos.

Esta no es la primera intervención de este tipo en Panamá. El pasado 28 de abril de 2026, las autoridades desarrollaron la operación Aliados por la Infancia VI, que se ejecutó simultáneamente en 15 países.

En aquella jornada, la Policía Nacional y el Ministerio Público realizaron allanamientos en las provincias de Panamá y Chiriquí, que dejaron siete personas aprehendidas y el decomiso de equipos tecnológicos para su análisis.