Operación ASEM: Ocho personas aprehendidas en Arraiján por presunta violencia y abusos

Ocho personas vinculadas con investigaciones por presunta violencia doméstica, delitos contra la libertad e integridad sexual, corrupción de menores y violencia de género fueron aprehendidas por la Fiscalía Regional de Panamá Oeste y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) durante la operación ASEM en el distrito de Arraiján.

De acuerdo con el balance divulgado por el Ministerio Público, las diligencias fueron coordinadas por la Sección de Atención Primaria de Arraiján mediante ocho allanamientos simultáneos en distintos puntos de esa jurisdicción de la provincia de Panamá Oeste.