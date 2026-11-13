Inflación y energía desafían la resistencia económica global en 2026

El informe advierte que, tras el verano, reaparecieron dudas sobre la velocidad del proceso de desinflación. Estas preocupaciones ya no se limitan al petróleo o al estrecho de Ormuz , sino que abarcan otros tramos de la cadena energética, lo que devuelve la inflación al centro del debate monetario y eleva las rentabilidades a largo plazo. Pese a ello, la economía global mantiene un perfil dinámico gracias a la solidez de los balances privados y del empleo.

Mapfre Economics, el servicio de estudios de la entidad, actualizó sus previsiones macroeconómicas para el cuarto trimestre de 2026 y situó el crecimiento del producto interior bruto (PIB) mundial en el 3.2% para este año y el 3.1% para 2027. Esta revisión al alza refleja una capacidad de resistencia superior a la prevista frente a un panorama internacional condicionado por la geopolítica y las presiones inflacionarias.

En este escenario de análisis global, estimaciones de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) sitúan el crecimiento mundial en torno al 3% para 2026 y al 3.4% para 2027. Por su parte, el Banco Mundial (BM) proyecta una expansión del 2.5% para el año en curso, respaldando así la tendencia de resiliencia observada por las principales casas de estudios.

Por regiones, Estados Unidos registrará un crecimiento del 2.3% en 2026 y del 2.1% en 2027, con tasas de inflación del 3.4% y del 2.6%, respaldado por el consumo privado y el impulso de la política fiscal. En contraste, la Eurozona avanzará un 1% este año y un 1.2% el próximo, con una inflación estimada del 3.1% y del 2.7%, centrando sus retos en la adaptación estructural y la seguridad energética.

En América Latina, Mapfre Economics estima un crecimiento del 1.9% en 2026 y del 2% en 2027, con inflaciones del 8.7% y del 8.5%. Al igual que los cálculos presentados por el BM —que sitúan la expansión regional en el 2.2%—, las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ubican el crecimiento regional en un 2.0% para 2026 y un 2.5% en 2027, condicionado por un entorno de mayores riesgos externos, desaceleración del empleo, leve alza de la inflación y financiamiento más costoso. No obstante, la región se beneficia de un entorno relativamente favorable, pese a una marcada heterogeneidad y a los desafíos fiscales y de productividad entre sus economías.

Por su parte, la región de Asia Pacífico crecerá un 4.6% este año y un 4.5% en 2027. En China, la actividad avanzará un 4.5% en 2026 y un 4.4% en 2027, transitando hacia un modelo de crecimiento más moderado y apoyado por estímulos selectivos.

En el ámbito sectorial, el mercado asegurador global mantiene un perfil resiliente gracias al incremento nominal de las primas y a unos tipos de interés más altos que favorecen los productos de ahorro, previendo un crecimiento nominal del 5% en Vida y del 4.8% en No Vida para 2026.