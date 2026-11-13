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Economía

Inflación y energía desafían la resistencia económica global en 2026

El flujo comercial y la logística global sostienen la resiliencia de la economía mundial pese a las tensiones geopolíticas e inflacionarias.
El flujo comercial y la logística global sostienen la resiliencia de la economía mundial pese a las tensiones geopolíticas e inflacionarias. Deposit Photos
Por
Mileika Lasso
  • 13/11/2026 06:00
Mediante su más reciente reporte, Mapfre eleva el PIB mundial a 3.2% en 2026 y proyecta 1.9% en América Latina, un avance que presiona las tasas de interés e inflación al alza.

Mapfre Economics, el servicio de estudios de la entidad, actualizó sus previsiones macroeconómicas para el cuarto trimestre de 2026 y situó el crecimiento del producto interior bruto (PIB) mundial en el 3.2% para este año y el 3.1% para 2027. Esta revisión al alza refleja una capacidad de resistencia superior a la prevista frente a un panorama internacional condicionado por la geopolítica y las presiones inflacionarias.

El informe advierte que, tras el verano, reaparecieron dudas sobre la velocidad del proceso de desinflación. Estas preocupaciones ya no se limitan al petróleo o al estrecho de Ormuz, sino que abarcan otros tramos de la cadena energética, lo que devuelve la inflación al centro del debate monetario y eleva las rentabilidades a largo plazo. Pese a ello, la economía global mantiene un perfil dinámico gracias a la solidez de los balances privados y del empleo.

Inflación y energía desafían la resistencia económica global en 2026
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En este escenario de análisis global, estimaciones de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) sitúan el crecimiento mundial en torno al 3% para 2026 y al 3.4% para 2027. Por su parte, el Banco Mundial (BM) proyecta una expansión del 2.5% para el año en curso, respaldando así la tendencia de resiliencia observada por las principales casas de estudios.

Por regiones, Estados Unidos registrará un crecimiento del 2.3% en 2026 y del 2.1% en 2027, con tasas de inflación del 3.4% y del 2.6%, respaldado por el consumo privado y el impulso de la política fiscal. En contraste, la Eurozona avanzará un 1% este año y un 1.2% el próximo, con una inflación estimada del 3.1% y del 2.7%, centrando sus retos en la adaptación estructural y la seguridad energética.

En América Latina, Mapfre Economics estima un crecimiento del 1.9% en 2026 y del 2% en 2027, con inflaciones del 8.7% y del 8.5%. Al igual que los cálculos presentados por el BM —que sitúan la expansión regional en el 2.2%—, las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ubican el crecimiento regional en un 2.0% para 2026 y un 2.5% en 2027, condicionado por un entorno de mayores riesgos externos, desaceleración del empleo, leve alza de la inflación y financiamiento más costoso. No obstante, la región se beneficia de un entorno relativamente favorable, pese a una marcada heterogeneidad y a los desafíos fiscales y de productividad entre sus economías.

Por su parte, la región de Asia Pacífico crecerá un 4.6% este año y un 4.5% en 2027. En China, la actividad avanzará un 4.5% en 2026 y un 4.4% en 2027, transitando hacia un modelo de crecimiento más moderado y apoyado por estímulos selectivos.

En el ámbito sectorial, el mercado asegurador global mantiene un perfil resiliente gracias al incremento nominal de las primas y a unos tipos de interés más altos que favorecen los productos de ahorro, previendo un crecimiento nominal del 5% en Vida y del 4.8% en No Vida para 2026.

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