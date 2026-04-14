FMI alerta desaceleración por crisis en Oriente Medio; economistas ven riesgos para Panamá

La incertidumbre geopolítica en Oriente Medio y sus efectos sobre la economía mundial ya repercuten en las proyecciones para Panamá. Mientras el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que el crecimiento mundial se desacelerará al 3.1% en 2026 y al 3.2% en 2027, con un aumento leve de la inflación en el corto plazo, el Banco Mundial ajustó a la baja el crecimiento de Panamá para 2026 al 3.9% —frente al 4.1% estimado a inicios de año—, lo que confirma la estrecha dependencia del desempeño nacional ante el volátil escenario externo. En esta coyuntura, especialistas y entes oficiales se concentran en dimensionar el impacto real sobre el Producto Interno Bruto (PIB), en un entorno condicionado por la volatilidad de los mercados, la inflación importada y la creciente presión sobre las finanzas públicas. Aunque el FMI no precisa las proyecciones para Panamá, advierte que “la desaceleración del crecimiento y el aumento de la inflación sean particularmente pronunciados en las economías emergentes y en desarrollo”, grupo en el que se clasifica el país. Los riesgos desfavorables, señaló el organismo, dominan las perspectivas: un conflicto prolongado, una mayor fragmentación geopolítica o nuevas tensiones comerciales podrían debilitar notablemente el crecimiento y desestabilizar los mercados financieros. Además, el incremento del gasto en defensa podría impulsar la actividad a corto plazo, pero también generar presiones inflacionarias y desplazar recursos del gasto social, con el consecuente riesgo de malestar ciudadano.

Cautela

La presidenta del Colegio de Economistas, Yariela Zeballos, advierte que hablar de crecimiento en este contexto exige cautela. Aunque Panamá cerró 2025 con un repunte del 4.4%, la experta lo considera más una recuperación que un verdadero desarrollo. “Si logramos mantenernos en el 4%, sería un gran logro”, señaló. Por su parte, Roger Durán coincide en que el impacto dependerá de la duración del conflicto. “Si se prolonga tres o cuatro meses, podría haber un decrecimiento de 1% a nivel mundial”, recordó, citando estimaciones del FMI. Comentó que, para Panamá, el efecto inmediato es el alza del combustible, que ya representa millones de dólares adicionales en gasto para los consumidores y reduce la circulación de dinero en la economía. “Alguien va a tener que pagar el costo; si no es el Estado, será el consumidor final”, advirtió.

Volatilidad

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, reconoció que el conflicto “nos agarra en una situación no planificada y ha creado una enorme volatilidad e incertidumbre en los mercados”. En ese sentido, descartó la eliminación de subsidios: “No tenemos las condiciones adecuadas para ir eliminando subsidios por razones obvias, porque tenemos una presión inflacionaria producto del incremento de los combustibles”. Chapman subrayó que la gestión presupuestaria debe ser flexible para enfrentar contingencias imprevistas. “Momentos difíciles como el que está viviendo la economía global hacen más importante que los panameños le presten la debida atención y tengamos la capacidad de reflexión para traer al presupuesto general de la nación mayor flexibilidad”, dijo, adelantando que los borradores de leyes ya están muy avanzados. Aunque admitió que Panamá es un actor pequeño en la economía global, advirtió que el riesgo radica en que la desaceleración mundial se traslade al comercio y genere presiones inflacionarias o alzas en los intereses internacionales.

Resiliencia

Eddie Tapiero ofreció una visión más estratégica. Para el especialista, el mundo transita de un paradigma de eficiencia a uno de resiliencia y seguridad. “Ya la prioridad no es tanto el consumidor, sino la seguridad estratégica de los países”, explicó. En este marco, consideró que Panamá puede mantener su competitividad si potencia su nodo logístico y agrícola. “Cada dólar es muy importante dónde lo metemos. Tenemos que enfocarnos en las cosas que nos hacen crecer”, subrayó. Tapiero reconoció que habrá un crecimiento más lento, pero insiste en que Panamá puede destacarse si fortalece su sistema de puertos y el Canal, garantizando resiliencia operativa y transparencia. “Quizás esos subsidios en estos momentos son lo que necesitamos, porque no podemos descuidar nuestra base industrial”, añadió.

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