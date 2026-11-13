El Canal de Panamá arranca el año fiscal 2027 con 1,029 tránsitos de alto calado

El Canal de Panamá inauguró su Año Fiscal 2027 (AF 2027) en octubre de 2026 con notable estabilidad operativa y alta confiabilidad en sus itinerarios. Cifras de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) revelan en su reporte mensual un total de 1,029 tránsitos oceánicos en octubre de 2026, con un promedio diario de 33.19 buques de alto calado. Por su parte, el tablero de tránsitos acumulados por segmento registra 1,015 buques (731 panamax y 284 neopanamax). Esta variación de 14 naves responde a cortes de cierre y depuración de unidades no clasificadas en estándares comerciales. En el plano histórico, el AF 2026 cerró con 13,951 tránsitos totales, superando los 13,404 del ejercicio anterior. Dentro de este ciclo, octubre de 2025 aportó 1,105 tránsitos, cifra que incluye embarcaciones menores de servicio y tránsito local.

Desglose por tipo de buque y esclusas utilizadas

La arquitectura operativa de la vía muestra una marcada segmentación por dimensiones de manga y capacidad de carga. Los buques neopanamax registraron 307 tránsitos (29.83% del total) con un promedio diario de 9.90 naves. En el desglose comercial de 284 tránsitos neopanamax, los portacontenedores dominaron con 170 tránsitos (59.9%), seguidos por 87 buques de gas licuado de petróleo (LPG, 30.6%), 10 de gas natural licuado (LNG, 3.5%), 6 portavehículos/RoRo (2.1%) y 5 graneleros (1.8%). Los buques panamax sumaron 722 tránsitos operativos (70.16%), divididos en 556 supers (54.03%) y 166 regulares (16.13%). Comercialmente, las esclusas tradicionales o centenarias concentraron el 100% de los quimiqueros con 197 tránsitos (26.9%), seguidos por 137 graneleros secos (18.7%), 93 buques LPG (12.7%), 77 portacontenedores (10.5%) y 73 portavehículos/RoRo (10.0%).

Tonelaje, carga y pesos de desplazamiento

El desempeño volumétrico del AF 2026 exhibió una expansión generalizada en su capacidad y carga movilizada. El tonelaje neto CP/SUAB reconstruido alcanzó un acumulado de 521,012,128 toneladas, un incremento del 6.43% interanual. Los portacontenedores lideraron con 216.62 millones de toneladas CP/SUAB, mientras que el segmento LNG experimentó el mayor salto relativo con un crecimiento del 112.04% (13.23 millones). El volumen total de mercancías transportadas ascendió a 280.5 millones de toneladas largas, un alza del 6.98% impulsada por 173.0 millones en esclusas panamax y 107.6 millones en neopanamax. En términos de ocupación, la ACP registró 9,847 tránsitos con naves cargadas frente a 4,038 en lastre. El tonelaje de desplazamiento totalizó 400,543 toneladas, registrando un incremento interanual del 81.08%.

Eficiencia operativa

La gestión logística de octubre de 2026 se respaldó en una fuerza de 296 prácticos, 49 remolcadores y 100 locomotoras. El tiempo promedio efectivo de tránsito (in-transit time) se situó en 10.53 horas, mientras que la permanencia total en aguas del Canal promedió 20.24 horas. El sistema de reservas operó con alta demanda y estabilidad. En el segmento supers se utilizaron 395 de 396 cupos (99.75%), en neopanamax 136 de 146 (93.15%), y en regulares 99 de 88 cupos (112.50%) por reasignaciones de capacidad. Adicionalmente, el reporte destaca la adjudicación de 329 cupos mediante subastas extraordinarias.

Análisis de pabellones

El registro de cruces por pabellón al cierre del AF 2026 fue liderado por Bahamas con 592 tránsitos cargados (17.51 millones de toneladas CP/SUAB) y 147 en lastre (5.61 millones de toneladas CP/SUAB), impulsado por cruceros, portavehículos y tanqueros. Entre las flotas europeas y asiáticas destacaron Chipre con 169 tránsitos cargados y 23 en lastre; Dinamarca con 144 cargados y 66 en lastre; y Antigua y Barbuda con 166 cargados y 19 en lastre. Flotas de alto tonelaje unitario como Alemania, Corea del Sur y China mantuvieron una participación constante con aportes significativos en sus respectivas flotas de portacontenedores y portavehículos.

Rutas marítimas y corredores comerciales