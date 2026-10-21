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Canal de Panamá reabre reservas de ‘último minuto’ tras mejora hídrica

Imagen de archivo donde se observan dos buques Panamax en tránsito por la vía interoceánica con dirección al Atlántico.
Imagen de archivo donde se observan dos buques Panamax en tránsito por la vía interoceánica con dirección al Atlántico. Cedida | ACP
Por
Mileika Lasso
  • 21/10/2026 14:26
El Canal de Panamá restablece reservas de último minuto en esclusas Panamax tras lograr $6,600 millones en ingresos y 13,951 tránsitos en el AF 2026

La Autoridad del Canal de Panamá anunció la activación con efecto inmediato del servicio de “Reservas de Último Minuto” (Last-Minute Reservation) para buques que transitan por las esclusas Panamax. La medida responde a la efectividad de los esquemas de ahorro de agua y a los niveles de lluvia registrados cerca del promedio histórico en la cuenca hidrográfica.

El anuncio fue formalizado mediante un Aviso a las Navieras durante una presentación de actualización de resultados del Año Fiscal 2026 (AF 2026) organizada por la firma Bank of America Merrill Lynch para inversionistas internacionales.

Retorno de cupos de oportunidad

El mecanismo de reservas de último minuto permite otorgar cupos disponibles a buques que arriban a la vía interoceánica sin una reserva previa, previa evaluación discrecional de la ACP.

La disponibilidad de este servicio había sido ajustada previamente debido a las restricciones operativas derivadas de la variabilidad climática y el fenómeno de El Niño. Según el reporte oficial, el sostenimiento de un calado máximo de 50 pies durante la última estación seca facilitó la regularización del flujo marítimo.

“El Canal de Panamá, lejos de restringir los flujos comerciales, es un facilitador del comercio marítimo internacional al ofrecer a sus usuarios una ruta confiable y segura”, planteó la administradora de la vía interoceánica, Ilya Espino de Marotta.

Balance operativo del Año Fiscal 2026

Durante el periodo fiscal comprendido entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, la vía interoceánica reportó los siguientes indicadores operativos y financieros (cifras sujetas a auditoría):

Tránsitos totales: 13,951 embarcaciones, lo que representa un crecimiento del 4.1% en comparación con los 13,404 tránsitos registrados en el AF 2025.
Tonelaje movilizado: 521 millones de toneladas CP/SUAB (Sistema Universal de Arqueo de Buques del Canal de Panamá), equivalente a un alza de 6.5%.
Predominio Neopanamax: Las esclusas ampliadas aportaron el 52.2% del tonelaje total, con un incremento de 8.2% en este segmento.
Ingresos brutos: Se registraron $6,600 millones, un incremento del 16.6% en relación con el año fiscal previo.
Estrategia hídrica en la agenda

Durante el encuentro con analistas de mercados emergentes, en el que participaron también el subadministrador Miguel Lorenzo y el vicepresidente de Finanzas, Juan Mojica, la cúpula directiva abordó los avances de la “Visión 2025-2035”.

Entre los proyectos clave presentados a la comunidad financiera internacional destaca la iniciativa del embalse en el río Indio, una obra concebida para garantizar la neutralidad hídrica y la capacidad operativa de la ruta interoceánica a largo plazo.

La ACP indicó que continuará con el monitoreo de los embalses para ajustar la oferta de cupos según evolucione el patrón de lluvias.

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