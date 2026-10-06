Portacontenedores sumaron 58% del tráfico Neopanamax en Canal de Panamá

Las estadísticas de tránsito acumulado de alto calado de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), correspondientes a septiembre del año fiscal 2026, revelan que las esclusas tradicionales Panamax mantuvieron la mayor parte del flujo marítimo, al registrar 8,488 tránsitos, equivalentes al 71.79% del total. Por su parte, las esclusas Neopanamax contabilizaron 3,336 tránsitos, representando el 28.21% restante.
El informe oficial detalló que el segmento de buques portacontenedores se consolidó como el principal usuario del Canal ampliado, con 1,955 tránsitos por las Neopanamax, lo que representó el 58.6% del tráfico en este tipo de esclusa. En el sistema Panamax, este mismo segmento sumó 768 pasos (9.0%).
El segundo mercado con mayor presencia en el Canal ampliado correspondió a los gaseros (LPG), con 999 tránsitos por Neopanamax (29.9%), acompañados por 810 pasos por las instalaciones Panamax (9.5%).
En contraste, el transporte de químicos registró la mayor actividad por las esclusas Panamax, con 2,428 tránsitos (28.6% del total Panamax), mientras que su paso por Neopanamax resultó marginal, con apenas 4 buques (0.1%). Una dinámica similar presentó el segmento de graneleros, que acumuló 1,927 tránsitos por Panamax (22.7%) y solo 77 por Neopanamax (2.3%).
El comportamiento del Gas Natural Licuado (GNL) reflejó una utilización casi exclusiva de la ampliación, al registrar 102 tránsitos por Neopanamax (3.1%) frente a 3 pasos por las esclusas tradicionales.
Otros segmentos reportados en el periodo incluyeron los portavehículos, con 804 tránsitos por Panamax (9.5%) y 77 por Neopanamax (2.3%); los buques refrigerados, con 508 tránsitos exclusivos por Panamax (6.0%); y los tanqueros, con 402 tránsitos por Panamax (4.7%) y 79 por Neopanamax (2.4%).
Finalmente, la carga general contabilizó 404 tránsitos por las esclusas Panamax (4.8%), la categoría de pasajeros registró 149 pasos por Panamax (1.8%) y 31 por Neopanamax (0.9%), mientras que otros tipos de buques sumaron 285 tránsitos por Panamax (3.4%) y 12 por Neopanamax (0.4%).
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