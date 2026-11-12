Panamá empata en Curazao y todo se define en el Rommel Fernández

La selección de Panamá empató en su visita a Curazao 0-0 en el estadio Ergilio Hato en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-2027.

El director técnico, Thomas Christiansen, planteó un partido bastante completo a nivel táctico con algunas sorpresas en el 11 titular. Entre ellos fueron la inclusión en la zona de ataque con Josué Vergara desde el inicio, mientras que Carlos Harvey jugó gran parte del partido como líbero.

Como es habitual, Christiansen salió con el 5-4-1 en el dibujo táctico, con algunas variantes que se fueron dando en el partido. Mientras que Curazao, apostó por las transiciones ofensivas y los balones a las espaldas de los jugadores el cual llegó a lastimar en varias ocasiones la última línea de presión.

Los primeros minutos del partido fueron para ambos equipos. Los famosos ‘minutos de estudio’ se hicieron presente y poco daño se hicieron en los primeros minutos del cotejo.

A Panamá le hizo falta la contundencia en el último tercio de la cancha. Oportunidades le llegaron, pero el último pase en la zona de ataque evitó que Panamá se llevara el triunfo. Eso sí, a nivel táctico y defensivo estuvo bastante serio el equipo.

A pesar de ser zagueros centrales, Harvey, Andrés Andrade y también José Córdoba tuvieron sus oportunidades en ataque. También Amir Murillo tuvo la suya en ataque tras un remate al poste en la primera parte.

En el caso de Curazao, tuvo las tuyas, pero bien respondió la zaga defensiva y también Orlando Mosquera, quien tuvo varias atajas importantes en la primera parte. El partido de Vergara, quien fue una de las sorpresas en este cotejo, cumplió con creces sin el balón. Buscando los espacios vacíos, realizó diagonales e incluso estaba en el momento oportuno cuando Panamá tenía las jugadas más peligrosas. Más allá de eso, el partido estaba muy poblado en el centro de campo, por lo que también complicó el trabajo de Vergara como único delantero.

La segunda parte, Panamá fue superior. Curazao se dedicó a defender y los dirigidos por Christiansen tuvieron la oportunidad de ganar el cotejo.

El equipo caribeño también hizo un partido bastante serio en defensa lo que complicó a Panamá tener oportunidades claras. Por otra parte, los cambios que hizo el entrenador, optando por Kadir Barría, Víctor Griffit, José Fajardo o César Blackman le dieron otra cara más renovada y con más energía al equipo.