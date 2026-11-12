Mulino veta parcialmente el proyecto de ley No. 700 que redefine los circuitos electorales para 2029

El presidente José Raúl Mulino vetó parcialmente por inexequible el proyecto de ley 700 de 2026, que establece la configuración de los circuitos electorales para la elección de diputados de la Asamblea Nacional de cara a las elecciones generales de 2029.

El mandatario devolvió la iniciativa sin sanción a la Asamblea Nacional, mediante una carta dirigida a la presidenta del Legislativo, la diputada Shirley Castañeda.

Entre sus objeciones señaló que la agrupación de varios circuitos electorales en la provincia de Chiriquí responde a decisiones legislativas y no a criterios técnicos, objetivos y de evolución demográfica, como establece la Constitución.

El proyecto de ley No. 700 fue aprobado en tercer debate en el pleno este 24 de septiembre con 43 votos a favor, 21 en contra y ninguna abstención.

La propuesta contempla modificaciones en la distribución de los circuitos electorales de Bocas del Toro, Panamá y Panamá Oeste, además de establecer la configuración correspondiente a Chiriquí.

Sin embargo, durante su discusión en la Asamblea Nacional, la iniciativa recibió una modificación en su artículo 2, relacionada con la provincia de Chiriquí.

La reforma, presentada por la diputada Ariana Coba durante la sesión permanente, planteó mantener los seis circuitos electorales que actualmente tiene esa provincia, sin incorporar uno adicional, como había propuesto el Tribunal Electoral. La modificación recibió 41 votos a favor.

De esta manera, Chiriquí conservaría la misma cantidad de circuitos y diputados, mientras que las demás modificaciones del mapa legislativo quedarían establecidas para los comicios de 2029

.¿Cómo se sustentó la nueva distribución electoral?

De acuerdo con la información del proyecto, las modificaciones a los circuitos electorales se fundamentan en criterios territoriales y poblacionales, sin alterar la cantidad total de integrantes de la Asamblea Nacional, que se mantiene en 71 diputados.

El Tribunal Electoral explicó que para sustentar los cálculos matemáticos de la nueva configuración utilizó como principal referencia el padrón electoral de 2024.

La iniciativa fue remitida al Órgano Ejecutivo para su evaluación y eventual sanción, luego de completar su trámite legislativo. No obstante, el veto parcial anunciado por Mulino devuelve el documento a la Asamblea Nacional, donde deberán examinarse las objeciones presidenciales.

La controversia se concentra en la distribución de los circuitos de Chiriquí y en los criterios utilizados para definir su conformación, un aspecto que el Ejecutivo considera contrario a las disposiciones constitucionales.