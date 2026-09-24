Asamblea aprueba nueva configuración de los circuitos electorales

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley 700, que establece una nueva configuración de los circuitos electorales para la elección de diputados a la Asamblea Nacional.

La iniciativa, presentada por los magistrados del Tribunal Electoral, pasa ahora al Órgano Ejecutivo para su sanción.

El proyecto establece cambios en la distribución de los circuitos electorales de varias provincias, a partir de las variaciones en la población electoral.

Uno de los principales cambios durante la discusión legislativa ocurrió en Chiriquí. La propuesta original del Tribunal Electoral planteaba dividir el circuito 4-3, correspondiente a los distritos de Bugaba y Tierras Altas, en dos circuitos uninominales. Con ello, la provincia pasaría de seis a siete circuitos electorales.

Sin embargo, durante el segundo debate se modificó el artículo 2 para mantener a Chiriquí con seis circuitos: dos plurinominales y cuatro uninominales.

El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Narciso J. Arellano, explicó que esa fue la única modificación introducida a la propuesta que presentó el organismo.

“Solamente hubo modificación con respecto a la propuesta que el Tribunal Electoral llevaba en relación a la separación que se proponía en Chiriquí, todo lo demás fue aprobado igual”, afirmó Arellano después de la aprobación.

El magistrado calificó de extensa la discusión del proyecto y señaló que la iniciativa recibió “cuarenta y pico de votos” en el tercer debate.

“Fue bastante larga la discusión, afortunadamente se aprobó con cuarenta y pico de votos”, manifestó.