Más de 11 toneladas de cocaína son decomisadas en operativos al sur de Panamá

Más de 11 toneladas de cocaína fueron decomisadas por la Guardia Costera de Estados Unidos durante tres intervenciones realizadas en el Pacífico Oriental, dos de ellas en aguas ubicadas al sur de Panamá.

Los resultados corresponden a acciones ejecutadas entre el 11 y el 16 de septiembre como parte de la operación “Pacific Viper”, que también permitió detener a 13 presuntos integrantes de redes de narcotráfico.

La mayor incautación se registró el 15 de septiembre, cuando el guardacostas estadounidense Tampa localizó dos embarcaciones sospechosas al sur de Panamá. Tras interceptarlas, las autoridades encontraron aproximadamente 6,827 kilogramos de cocaína y arrestaron a seis personas.