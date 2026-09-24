Más de 11 toneladas de cocaína son decomisadas en operativos al sur de Panamá

Más de 11 toneladas de cocaína fueron decomisadas por la Guardia Costera de Estados Unidos durante tres intervenciones realizadas en el Pacífico Oriental, dos de ellas en aguas ubicadas al sur de Panamá.
Los resultados corresponden a acciones ejecutadas entre el 11 y el 16 de septiembre como parte de la operación “Pacific Viper”, que también permitió detener a 13 presuntos integrantes de redes de narcotráfico.
La mayor incautación se registró el 15 de septiembre, cuando el guardacostas estadounidense Tampa localizó dos embarcaciones sospechosas al sur de Panamá. Tras interceptarlas, las autoridades encontraron aproximadamente 6,827 kilogramos de cocaína y arrestaron a seis personas.
Al día siguiente, una nueva alerta llevó al Tampa hasta otra lancha rápida en el área. La intervención, también al sur de Panamá, terminó con el decomiso de otros 1,568 kilogramos de cocaína y la detención de cuatro presuntos narcotraficantes.
El primer caso había ocurrido el 11 de septiembre, al sur de Costa Rica, donde la Guardia Costera incautó unos 3,100 kilogramos de cocaína y detuvo a tres personas.
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), los tres operativos sumaron 11,456 kilogramos de cocaína, equivalentes a más de 25,000 libras. Con estas incautaciones, Pacific Viper supera las 262,000 libras de cocaína decomisadas en el Pacífico Oriental.
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