Arellano: cambios pueden afectar esencia de reformas electorales

El magistrado del Tribunal Electoral, Narciso Arellano, reconoció que algunas de las modificaciones introducidas por la Asamblea Nacional al proyecto de reformas electorales pueden afectar la esencia de la propuesta presentada por el organismo electoral.
“Algunas de ellas sí, pero hay que esperar el segundo debate”, respondió Arellano al ser consultado sobre si los cambios podían afectar la esencia del proyecto.
El magistrado explicó que el contenido todavía puede modificarse durante el segundo debate, ya que los diputados pueden introducir nuevos cambios o retirar algunas de las propuestas aprobadas en la primera discusión.
“En el segundo debate todavía se pueden hacer nuevas modificaciones, retirar algunas de las que se han presentado, así que esperemos el segundo debate mejor”, agregó.
Arellano indicó que el Tribunal Electoral presentó cerca de 50 artículos como parte de su propuesta de reformas. Durante la discusión en la Asamblea Nacional, algunos de esos artículos fueron modificados o eliminados.
Uno de los puntos que, según Arellano, sufrió modificaciones durante la discusión fue el relacionado con el financiamiento electoral.
Consultado sobre si los cambios podían “abrir una puerta muy grande” en esta materia, el magistrado respondió de manera directa:
“Definitivamente que sí”.
Arellano señaló que el financiamiento forma parte de las propuestas que presentó el Tribunal Electoral y que fueron modificadas durante la discusión.
También mencionó otras propuestas del organismo electoral que sufrieron cambios durante la sesión.
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