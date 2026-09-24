Arellano: cambios pueden afectar esencia de reformas electorales

El magistrado del Tribunal Electoral, Narciso Arellano, reconoció que algunas de las modificaciones introducidas por la Asamblea Nacional al proyecto de reformas electorales pueden afectar la esencia de la propuesta presentada por el organismo electoral.

“Algunas de ellas sí, pero hay que esperar el segundo debate”, respondió Arellano al ser consultado sobre si los cambios podían afectar la esencia del proyecto.

El magistrado explicó que el contenido todavía puede modificarse durante el segundo debate, ya que los diputados pueden introducir nuevos cambios o retirar algunas de las propuestas aprobadas en la primera discusión.

“En el segundo debate todavía se pueden hacer nuevas modificaciones, retirar algunas de las que se han presentado, así que esperemos el segundo debate mejor”, agregó.

Arellano indicó que el Tribunal Electoral presentó cerca de 50 artículos como parte de su propuesta de reformas. Durante la discusión en la Asamblea Nacional, algunos de esos artículos fueron modificados o eliminados.