Benicio Robinson a Vamos por proyecto de ley No. 699: ‘No aceptan perder una votación’

El diputado por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, respondió la mañana de este jueves 24 de septiembre a los cuestionamientos realizados por la bancada de Vamos sobre el trámite del proyecto de ley No. 699, que incorpora modificaciones relacionadas con el financiamiento privado de las campañas, las elecciones internas de los partidos, las candidaturas por libre postulación, las reglas para funcionarios que aspiren a cargos de elección popular y la posibilidad de que una persona electa para dos cargos conserve la titularidad de ambos.
A través de su cuenta en X, Robinson defendió el procedimiento utilizado durante la discusión de la inciativa y aseguró que la sesión en la Comisión de Gobierno fue pública y televisada.
“Ayer aprobamos en primer debate el proyecto de ley 699, presentado por el Tribunal Electoral. La sesión fue pública y televisada. Participaron los magistrados, se escuchó a los invitados y tuvieron la palabra los nueve comisionados. Los artículos se leyeron y las propuestas se sometieron a votación”, escribió el diputado.
Robinson respondió así a los cuestionamientos expresados por la bancada de Vamos, quienes han señalado que durante la discusión de las reformas se leyero y votaron propuestas sin que se produjera una discusión individual de cada una.
Los diputados cuestionaron particularmente los cambios realizados con las candidaturas por libre postulación y el porcedimiento seguido en la comisión.
“Los diputados de Vamos hablan de democracia, pero no aceptan perder una votación. ¡Dejen de mentir! Nos vemos en segundo debate”, señaló.
La Comisión de Gobierno cerró el primer debate del proyecto de reforma al Código Electoral. La jornada también dejó expuestas las diferencias dentro de la comisión. Mientras las propuestas de Robinson y Luis Eduardo Camacho consiguieron avanzar en su mayoría, las modificaciones planteadas por las diputadaas de Vamos Alexandra Brenes y Walkiria Chandler encontraron mayor resistencia y fueron rechazadas en buena parte de las votaciones.
Ahora, el proyecto llega al pleno de la Asamblea Nacional con una serie de cambios que pueden modificar las reglas sobre cómo se financian las campañas, cómo se organizan los partidos, quiénes llegan a la papeleta por libre postulación.
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