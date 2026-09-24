Benicio Robinson a Vamos por proyecto de ley No. 699: ‘No aceptan perder una votación’

El diputado por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, respondió la mañana de este jueves 24 de septiembre a los cuestionamientos realizados por la bancada de Vamos sobre el trámite del proyecto de ley No. 699, que incorpora modificaciones relacionadas con el financiamiento privado de las campañas, las elecciones internas de los partidos, las candidaturas por libre postulación, las reglas para funcionarios que aspiren a cargos de elección popular y la posibilidad de que una persona electa para dos cargos conserve la titularidad de ambos.

A través de su cuenta en X, Robinson defendió el procedimiento utilizado durante la discusión de la inciativa y aseguró que la sesión en la Comisión de Gobierno fue pública y televisada.

“Ayer aprobamos en primer debate el proyecto de ley 699, presentado por el Tribunal Electoral. La sesión fue pública y televisada. Participaron los magistrados, se escuchó a los invitados y tuvieron la palabra los nueve comisionados. Los artículos se leyeron y las propuestas se sometieron a votación”, escribió el diputado.