Aumentan los cruces por el Canal de la Mancha pese a una caída anual del 42 %

Aumentan significativamente los cruces por el Canal de la Mancha, un total de 18.565 personas se han presentado al Reino Unido este año en una variación de pequeñas embarcaciones, la mayoría siendo procedentes de Francia, una cifra que representa una reducción del 42 % respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 32.188 cruces.

Pese a esta disminución acumulada, las autoridades registraron el miércoles una jornada especialmente intensa, con 781 personas llegadas en 10 embarcaciones, la cifra diaria más elevada de 2026 y la mayor registrada desde el 20 de diciembre de 2025, cuando llegaron 803 personas, de acuerdo con Europa Press.

El Gobierno británico confirmó que los resultados obtenidos durante el año muestran avances en la lucha contra los cruces irregulares por el Canal de la Mancha.

Sin embargo, las autoridades señalaron que es necesario intensificar los esfuerzos para combatir las redes de tráfico de personas responsables de organizar estos viajes.

La situación también ha estado marcada por incidentes en aguas del Canal.

Las autoridades francesas informaron de que un hombre murió tras sufrir un paro cardíaco mientras varias personas intentaban embarcar en una embarcación pequeña desde una playa situada al sur de Boulogne-sur-Mer, según Demócrata.

Uno de los episodios más recientes involucró a una embarcación neumática que transportaba a 51 personas.

El bote partió desde Normandía, en un punto situado más al oeste de lo habitual para este tipo de travesías, y permaneció más de 33 horas en el mar antes de que sus ocupantes fueran localizados.

Las cifras reflejan así un panorama desigual: mientras el número acumulado de cruces permanece significativamente por debajo del registrado en 2025, en los últimos días se han producido jornadas con un elevado número de llegadas, manteniendo la migración irregular por el Canal de la Mancha como uno de los principales desafíos para las autoridades británicas y francesas.