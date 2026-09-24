Mulino busca atraer inversión internacional durante encuentro financiero en Nueva York

El presidente de la República, José Raúl Mulino, participó este jueves 24 de septiembre en el encuentro “Conectando oportunidades”, organizado por la Caja de Ahorros en Nueva York.

Además, el evento tuvo como objetivo presentar la plataforma de liquidez diseñada para el financiamiento de contratistas y proveedores del Estado, diseñado por la entidad.

En el evento participaron JP Morgan, Bank of American, Citibank, Santander y BBVA, a quienes se les otorgaron un contacto directo con el presidente para poder establecer diálogos relacionados con perepectivas económicas del país y estratégias de fortalecimiento de las relaciones financieras internaciones, así como oportunidades que ofrece el país como plataforma estratégica para la inversión y los negocios en la región.

Durante el encuentro, la Caja de Ahorros presentó además una plataforma de liquidez estructurada para el financiamiento de contratistas y proveedores del Estado, que en su fase inicial contempla canalizar hasta $3,000 millones.

Mulino sostuvo que Panamá atraviesa un proceso de reorganización de sus finanzas públicas y destacó el crecimiento económico registrado durante el primer semestre de 2026, que situó en 6.4%.

“No soy populista ni tampoco extremista. En Panamá estamos poniendo la casa en orden: reestructuramos las finanzas públicas para garantizar una estricta disciplina fiscal, reducir el déficit de forma transparente y priorizar la eficiencia en el gasto”, afirmó el presidente.

El mandatario enumeró ante la comunidad financiera internacional varios proyectos que forman parte de la agenda de infraestructura del país, entre ellos los relacionados con el Canal de Panamá, como la construcción de dos nuevos puertos y el reservorio de Río Indio.

También mencionó los proyectos de agua potable, el tren Panamá-David, la culminación del cuarto puente sobre el Canal, la tercera línea del Metro con su túnel, la expansión de los corredores y la interconexión eléctrica con Colombia y Ecuador. A estos se suman las próximas licitaciones de los puertos de Balboa y Cristóbal.

De acuerdo con Mulino, estas obras requieren una estructuración financiera que permita la participación de capital privado y de la banca internacional.

En ese sentido, señaló que Panamá busca que las entidades corresponsales participen en el financiamiento de infraestructura, emisiones de títulos soberanos y corporativos, alianzas público-privadas y crédito para el comercio exterior.

El presidente también destacó la posición de Panamá como centro financiero y comercial y aseguró que la certeza jurídica constituye uno de los principales elementos que el país ofrece a los inversionistas.

“Las reglas del juego se respetan. El capital internacional encuentra en nuestra patria un entorno predecible y protegido por un marco legal robusto. Panamá es un puerto seguro para la inversión a largo plazo”, sostuvo.

En el encuentro participó además el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, quien manifestó el respaldo del Gobierno estadounidense a la administración de Mulino y señaló que se impulsa la llegada de inversiones y empresas norteamericanas al país.

Por su parte, el gerente general de la Caja de Ahorros, Andrés Farrugia, destacó el papel de la entidad como socio financiero del Estado y resaltó la importancia de fortalecer las conexiones de Panamá con el sistema financiero internacional.

La Caja de Ahorros informó que entre 2021 y 2023 financió 24 proyectos por $646 millones. Entre 2024 y 2026, la entidad indicó que duplicó la cantidad de iniciativas respaldadas y alcanzó más de $602 millones en nuevos financiamientos.

Farrugia señaló que la plataforma de liquidez presentada en Nueva York busca acompañar la ejecución de proyectos prioritarios mediante mecanismos de financiamiento para contratistas y proveedores del Estado.

“En la Caja de Ahorros entendemos que para que Panamá crezca, también debe crecer el ecosistema financiero que lo conecta con el resto del mundo. Cada nueva inversión genera oportunidades que requieren de capital, servicios financieros y nuevas conexiones internacionales”, afirmó.