Tribunal de Apelaciones confirma ilegalidad en la aprehensión del apartamento del exvicepresidente Carrizo

El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó de manera unánime la decisión de una jueza de garantías que declaró ilegal la aprehensión de un apartamento vinculado al exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, dentro de una investigación por presunto enriquecimiento injustificado.

El inmueble está valorado en aproximadamente $1.4 millones y forma parte de los $1.9 millones relacionados con la investigación que adelanta la Fiscalía en este caso.

La decisión de la jueza de garantías fue emitida este 4 de septiembre y posteriormente apelada por la Fiscalía.

Esta audiencia de apelación se extendió durante casi cuatro horas, tras lo cual el Tribunal Superior de Apelaciones resolvió rechazar el recurso presentado por la Procuraduría General de la Nación.

Durante la audiencia, se expuso que el tribunal consideró que los fondos utilizados para la adquisición del apartamento provenían de una fuente lícita y eran anteriores al periodo en que Carrizo ejerció como vicepresidente de la República.