Exvicepresidente Carrizo enfrenta este lunes una audiencia por presunto enriquecimiento injustificado

El exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, deberá comparecer mañana lunes 7 de septiembre, a las 8:30 a.m., ante el Sistema Penal Acusatorio en Plaza Ágora para una audiencia de acusación dentro del proceso que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado agravado. La diligencia corresponde a la fase intermedia del proceso y será un nuevo punto clave en la investigación que mantiene a Carrizo bajo arresto domiciliario y con impedimento de salida del país. Durante la audiencia, la Fiscalía Superior Anticorrupción deberá presentar formalmente su escrito de acusación y anunciar los elementos probatorios con los que pretende sustentar su teoría del caso. La defensa, a cargo del abogado Roberto Moreno, también podrá presentar y anunciar las pruebas que utilizará para controvertir los señalamientos del Ministerio Público.

La diferencia patrimonial

La investigación se originó a partir de un informe de la Contraloría General de la República relacionado con las declaraciones juradas de bienes de Carrizo durante el periodo 2019-2024, cuando ejerció como vicepresidente de la República. De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, Carrizo habría registrado ingresos por aproximadamente $7,1 millones durante su gestión. Sin embargo, al concluir el mandato, los bienes declarados superaban los $9 millones. El Ministerio Público considera que esa diferencia patrimonial, calculada en alrededor de $1.9 millones, podría constituir un enriquecimiento injustificado. La imputación por este delito fue dictada el 26 de enero de 2026 por la jueza de garantías Oris Medina. Antes de que el caso llegara a la fase intermedia, la Fiscalía Anticorrupción intentó que el proceso fuera declarado como causa compleja, con el objetivo de contar con un plazo mayor para desarrollar la investigación. La solicitud fue presentada en dos ocasiones, pero ambas fueron rechazadas por los jueces de garantías. Una vez vencido el plazo de investigación, la Fiscalía Superior Anticorrupción cerró esa etapa y avanzó con la presentación de la acusación que será discutida este lunes.

Un apartamento en Costa del Este

El proceso tuvo además un nuevo episodio el pasado viernes 4 de septiembre, cuando la jueza Karolina Santamaría no admitió una solicitud de aprehensión de un apartamento ubicado en Costa del Este, propiedad de Carrizo. La jueza determinó que la solicitud de secuestro del inmueble no cumplía con las condiciones establecidas en el artículo 351 del Código Penal de Panamá. Carrizo participó en esa audiencia mediante videoconferencia. Tras la decisión, la Fiscalía Anticorrupción presentó una apelación. La audiencia para resolver ese recurso fue fijada para el próximo 23 de septiembre, a las 2:00 p.m., en la sala número dos del Sistema Penal Acusatorio. La disputa sobre el inmueble también generó cuestionamientos de la defensa. El abogado Roberto Moreno sostuvo que la Fiscalía pretendió ejecutar una orden de aprehensión y remitió una nota al Registro Público, pero que para ello era necesaria la autorización de un juez de garantías. “La Fiscalía tenía que tener la autorización de un juez de garantía”, afirmó Moreno. El abogado también argumentó que el apartamento fue adquirido antes de que Carrizo ocupara un cargo como funcionario público y que el inmueble había sido incluido en su declaración de bienes. Desde la perspectiva de la defensa, explicó Moreno, el análisis del presunto enriquecimiento injustificado debe concentrarse en el periodo en que la persona ejerció como funcionario público. “Ese apartamento es anterior a que el señor Carrizo fuera funcionario público”, sostuvo el defensor. Moreno agregó que Carrizo declaró la existencia del apartamento, además de otros bienes y una fundación, al presentar su documentación patrimonial.

¿Qué se discutirá este lunes?