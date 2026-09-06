Caos: Avión Boeing 767 de Amazon se sale de la pista en Miami

Un avión de carga Boeing 767-300 operado por 21 Air para Amazon Prime Air se salió de la pista este domingo mientras aterrizaba en el Aeropuerto Internacional de Miami, provocando el cierre temporal de las pistas y calles de rodaje y la suspensión de operaciones aéreas.
La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) confirmó que el vuelo 7598 de 21 Air se salió de la pista alrededor de las 2:00 p.m., hora local, luego de aterrizar en Miami. La aeronave había partido del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan, Puerto Rico.
De acuerdo con el Aeropuerto Internacional de Miami, el avión quedó inmovilizado en el extremo noroeste del aeropuerto, después de salirse de la pista diagonal. Las autoridades desplegaron equipos de emergencia en el lugar.
Imágenes difundidas desde la zona muestran una columna de humo negro procedente de la aeronave. Reportes de medios locales indican que el avión también habría atravesado una vía ubicada en las inmediaciones del aeropuerto y que varios vehículos fueron alcanzados.
Miami-Dade Fire Rescue movilizó más de 60 unidades para atender la emergencia. Información preliminar señala que varias personas resultaron heridas, aunque las autoridades todavía no han informado oficialmente la cantidad ni la gravedad de las lesiones.
Como consecuencia del incidente, todas las pistas y calles de rodaje del Aeropuerto Internacional de Miami fueron cerradas temporalmente. La FAA emitió además una orden de ground stop, que obligó a detener las operaciones de vuelos hacia el aeropuerto.
El aeropuerto informó que las pistas y calles de rodaje permanecían cerradas a partir de las 3:00 p.m., mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar.
La interrupción generó retrasos y afectaciones en los vuelos programados, mientras las autoridades evaluaban las condiciones para reanudar las operaciones de manera segura.
La FAA informó que investigará las circunstancias que provocaron que el Boeing 767 se saliera de la pista. La información disponible en esta etapa es preliminar y podría cambiar a medida que avance la investigación.
Por el momento, no se ha establecido la causa del incidente ni se ha informado oficialmente sobre la existencia de víctimas mortales.
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