Caos: Avión Boeing 767 de Amazon se sale de la pista en Miami

Un avión de carga Boeing 767-300 operado por 21 Air para Amazon Prime Air se salió de la pista este domingo mientras aterrizaba en el Aeropuerto Internacional de Miami, provocando el cierre temporal de las pistas y calles de rodaje y la suspensión de operaciones aéreas.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) confirmó que el vuelo 7598 de 21 Air se salió de la pista alrededor de las 2:00 p.m., hora local, luego de aterrizar en Miami. La aeronave había partido del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan, Puerto Rico.

De acuerdo con el Aeropuerto Internacional de Miami, el avión quedó inmovilizado en el extremo noroeste del aeropuerto, después de salirse de la pista diagonal. Las autoridades desplegaron equipos de emergencia en el lugar.

Imágenes difundidas desde la zona muestran una columna de humo negro procedente de la aeronave. Reportes de medios locales indican que el avión también habría atravesado una vía ubicada en las inmediaciones del aeropuerto y que varios vehículos fueron alcanzados.

Miami-Dade Fire Rescue movilizó más de 60 unidades para atender la emergencia. Información preliminar señala que varias personas resultaron heridas, aunque las autoridades todavía no han informado oficialmente la cantidad ni la gravedad de las lesiones.