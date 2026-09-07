MiAmbiente aprueba 1,021 estudios de impacto ambiental por $6,840 millones en 18 meses

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) aprobó 1,021 Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) durante 2025 y el primer semestre de 2026, asociados a una inversión de más de $6,840 millones y a una generación estimada de 45,351 empleos cuando los proyectos sean ejecutados y construidos.
El resultado corresponde a los 717 estudios aprobados en 2025, que representaron una inversión asociada superior a $5,422 millones y una generación estimada de 32,248 empleos, y a los 304 aprobados durante los primeros seis meses de 2026, vinculados a inversiones por más de $1,418 millones y a una generación estimada de 13,103 empleos.
En total, durante 2025 MiAmbiente procesó y resolvió 943 estudios, mientras que en el primer semestre de 2026 procesó y resolvió otros 377. De este conjunto, 1,021 fueron aprobados.
En paralelo con este volumen de proyectos, MiAmbiente puso en funcionamiento e-SEVIA 2.0, la plataforma digital que marca la segunda etapa del programa Entorno Digital del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
La herramienta permitirá gestionar digitalmente las distintas fases del proceso: admisión, evaluación, análisis y decisión. También mantendrá y ampliará la recepción digital de documentos, con el propósito de reducir traslados de los usuarios y el consumo de papel asociado a la tramitación de los estudios.
Las solicitudes admitidas estarán disponibles de inmediato para el público, facilitando el acceso a la información ambiental y la participación ciudadana bajo los principios de transparencia y oportunidad, en cumplimiento del Acuerdo de Escazú.
La implementación de e-SEVIA 2.0 se desarrolla en concordancia con el Decreto Ejecutivo N.° 4 del 28 de mayo de 2026, que establece la nueva normativa para la evaluación de impacto ambiental en el país y contempla el uso de una plataforma digital para estos procesos.
Una de las novedades de la normativa es la eliminación de la necesidad de presentar ejemplares impresos del Estudio de Impacto Ambiental una vez admitido, lo que impulsa una gestión predominantemente digital.
Como parte del proceso, MiAmbiente también informó que está capacitando, fortaleciendo y sumando personal técnico especializado en sus direcciones regionales a nivel nacional, con el objetivo de garantizar un manejo más expedito, transparente y efectivo de los Estudios de Impacto Ambiental de categoría I.
El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, señaló que la iniciativa se enmarca en las directrices del presidente de la República, José Raúl Mulino, orientadas a impulsar el crecimiento económico del país junto con la protección de los recursos naturales.
“e-SEVIA es un paso firme hacia la inversión y el desarrollo productivo, con reglas claras, procesos más ágiles y una vocación genuina por la sostenibilidad ambiental”, afirmó Navarro.
La plataforma permitirá a los promotores de proyectos registrarse y presentar sus solicitudes de Estudios de Impacto Ambiental correspondientes a las categorías I, II y III.
“Con e-SEVIA 2.0 estamos apostando por procesos más ordenados, eficientes y transparentes, aprovechando las herramientas que ofrece la tecnología para mejorar la atención a los usuarios y la gestión institucional”, dijo María del Carmen Silvera, viceministra encargada del Ministerio de Ambiente.
La también secretaria general de la entidad aclaró que la transformación digital no reduce el rigor de la evaluación ambiental y reafirmó que la protección de los recursos naturales sigue siendo una prioridad: “La plataforma busca mejorar la gestión, organización y seguimiento de los expedientes, así como facilitar el acceso a la información”.
La información sobre el registro, uso de la plataforma y atención de consultas está disponible en la página oficial de MiAmbiente, en la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la sede principal y en sus direcciones regionales.
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