Martín Torrijos: ‘Tú no puedes estar en contra de la corrupción y al día siguiente juntarte con la corrupción’

Martín Torrijos busca regresar a la Presidencia de la República ahora bajo su propia marca, el partido en formación Unidos para una Nueva Era (UNE), una estructura que asegura busca “alejarla” de las estructuras “tradicionales”, incluyendo al Partido Revolucionario Democrático (PRD), donde hizo gran parte de su carrera política y al que señaló en este El Polígrafo de La Estrella de Panamá de ser parte de las fuerzas dependientes de las cúpulas. “Se han juntado todos para crear una mayoría a este gobierno y atender las necesidades de ellos”, afirma Torrijos, quien descartó, por ahora, cualquier alianza con su viejo partido. Adelantó que avanza en conversaciones con Vamos y habla de su postura en torno a la posibilidad de una consulta popular sobre el futuro de la mina en Donoso. Además, respondió al embajador de Estados Unidos sobre sus críticas al Memorándum Mulino-Hegseth y la polémica sobre las amenazas a la soberanía, la neutralidad del Canal y la posibilidad de nuevas bases militares en el país. ¿Qué hace diferente a UNE frente a los partidos políticos tradicionales? UNE nace para ser una alternativa frente a un sistema político agotado y alejado de la ciudadanía. Mientras otros partidos han utilizado la política para enriquecerse o proteger intereses, nosotros decidimos comenzar escuchando. Recorrimos el país, realizamos más de 60 reuniones en provincias y comarcas y construimos nuestros principios, programa y estatutos a partir de esas voces. Además, garantizamos desde nuestra estructura la participación permanente de mujeres, jóvenes y pueblos originarios. Para mí, esa es la diferencia: UNE no nace desde las cúpulas, sino desde la ciudadanía, con la intención de hacer política de una manera distinta y cercana.

¿Qué ideología define ese proyecto político? Si bien nos definimos como progresistas y creo en un mercado regulado que genere empleo y desarrollo, UNE no quiere encasillarse en etiquetas ideológicas que hoy dividen más de lo que construyen. Nuestro eje son los principios, los valores, la transparencia y la lucha contra la corrupción. Queremos ser un instrumento de coincidencia donde personas de izquierda y derecha puedan encontrarse en un proyecto común: transformar Panamá. Durante la presentación de su partido volvimos a ver a viejas figuras perredistas. Pareciera que UNE arranca como un PRD light. ¿Cómo responde a esos señalamientos? No puedo negar mi origen torrijista. Soy Martín Torrijos, hijo de Omar Torrijos, y lo digo con orgullo. Reconozco su legado en la recuperación de la soberanía y el Canal, el fortalecimiento de la clase media y la creación de oportunidades para campesinos y trabajadores. Esa herencia forma parte de mí y de UNE, pero no somos una fuerza exclusivamente torrijista. En UNE caben personas de distintas corrientes, incluyendo quienes vienen del PRD y se desencantaron de una política alejada de sus principios. Nuestro norte es construir un Panamá basado en principios, transparencia, decencia y una administración pública al servicio de todos. ¿Ya ha conversado con Vamos y Juan Diego Vázquez en su búsqueda de aliados? Hemos conversado. Además, le tengo una gran admiración al esfuerzo que están haciendo dentro de la Asamblea, a esta nueva corriente de jóvenes dentro de la participación política. Buscamos hablar con Vamos y muchos otros panameños que vienen, que no vienen de corrientes políticas, pero les interesa el país, que quieren descendencia en la administración pública. ¿Esas conversaciones incluyen a Ricardo Lombana y el Movimiento Otro Camino? Debemos unir a todos los panameños independientes para recuperar la esperanza y construir mejores condiciones de vida.

¿Y alianza con el PRD? Ahorita no las veo, honestamente, no lo veo, pero el mundo y el país no van a girar en torno a los actores políticos. Creo que es un error enfocar esto en que los únicos que pueden lograr alianzas son los partidos políticos. Hasta ahora, las alianzas han sido un mecanismo de repartición. De repartirse un botín político a través de la administración pública. Nosotros no creemos en ese tipo de alianza. Creemos en una alianza con la sociedad, con distintos sectores (...) y, por supuesto, dentro de eso, si existen sectores políticos que consideramos que tienen valores y principios permanentes, pues tú no puedes estar en contra de la corrupción y, al día siguiente, juntarte con la corrupción. Porque, al final de cuentas, dejas de tener un mensaje coherente: o quieres que impere la decencia o te da igual juntarte con los delincuentes cuando te conviene. ¿Qué puede tener que pasar o cambiar dentro del PRD para que hable con ellos? Yo no sé qué tendría que pasar, o sea, yo estoy más preocupado por lo que tengo que hacer hoy. Por la realidad de familias que no encuentran trabajo, de jóvenes frustrados que estudian y no encuentran empleo, de un sistema de salud que no satisface a nadie, que es inhumano, con un mercado de medicamentos que lo controlan cinco compañías y que nadie regula, y los panameños nunca van a tener medicamentos baratos mientras no regulemos a los importadores (...) se han juntado todos para crear una mayoría a este gobierno y atender las necesidades de ellos y las necesidades que pueda tener el gobierno (...) El país no puede estar en función de unos cuantos grupos o de unas cuantas empresas en contra del bienestar del bien común... No puede haber parte de la sociedad panameña que sea invisible y no puede haber un gobierno indolente como el que tenemos sobre los problemas de la mayoría. Usted ha sido uno de los críticos del Memorándum Mulino-Hegseth y señaló que eso permite reinstalar bases militares de EEUU en Panamá. ¿Todavía piensa lo mismo? Sí, tengo la misma preocupación. La defensa de nuestra soberanía, la administración exitosa del Canal y la ampliación en manos panameñas es la neutralidad. Lo único que nos da protección real sobre la defensa del Canal es nuestra neutralidad. Por eso es mi crítica sigue siendo la misma, no podemos tener una alineación a ciegas. Por supuesto que tenemos una alianza, vínculos e historia con los EEUU, pero eso no quiere decir que nosotros nos peleemos con China. No tiene ningún sentido para los intereses nacionales; el gobierno debe estar en función de los intereses de todos los panameños y, donde coincidamos, muy bien: la lucha contra el crimen organizado, el lavado de dinero, el trasiego de droga, el trasiego de seres humanos. Una alineación para un solo lado, desconociendo el resto del mundo y desconociendo que en algún momento va a valer el derecho internacional, sería una manera de desconocer que el interés nacional se refleja a través de la defensa y la práctica activa de la neutralidad del Canal de Panamá.