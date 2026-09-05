Dos foros definirán el debate por la ampliación de Vía España

Dos foros públicos abrirán el debate ciudadano sobre el proyecto de ampliación de los carriles exclusivos para Mi Bus en Vía España, una obra valorada en $80.113 millones que contempla intervenir 5.417 kilómetros entre la avenida Porras y la avenida Cincuentenario.

El primer encuentro se realizará el jueves 17 de septiembre, de 6:00 p. m. a 9:00 p. m., en el Centro de la Medalla Milagrosa de la Iglesia de Piedra. El segundo tendrá lugar el viernes 18 de septiembre, en el mismo horario, en el gimnasio estudiantil del Instituto Panamericano (IPA).

Los encuentros forman parte del proceso de consulta pública del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Categoría II presentado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ante el Ministerio de Ambiente.

La realización de los foros ocurre antes de que concluya la evaluación ambiental. Por tanto, la presentación del estudio no representa una aprobación ambiental del proyecto.

El proyecto contempla la construcción de dos carriles exclusivos centrales para Mi Bus, separados por una isleta de tres metros, además de 10 estaciones de abordaje con plataformas elevadas y carriles de rebase.

La obra también incluye aceras de más de dos metros, ciclovías, rehabilitación de dos puentes vehiculares —entre ellos el ubicado sobre el río Abajo—, mejoras al drenaje pluvial, iluminación LED, señalización y sistemas de control semafórico.

Otro de los componentes será la intervención del Parque Afroantillano, también conocido como Parque Sídney Young, en Río Abajo.

Los trabajos abarcarán los corregimientos de San Francisco, Parque Lefevre, Río Abajo y Pueblo Nuevo y tendrán un plazo estimado de 36 meses.

Por su duración y alcance, uno de los principales temas de discusión en los foros será el impacto de la construcción sobre la movilidad y la actividad comercial de la zona.

Tráfico y comercios, entre las principales preocupaciones

El propio estudio ambiental identifica como uno de los impactos temporales la restricción de carriles y los desvíos durante la construcción. Estas medidas pueden aumentar los tiempos de desplazamiento y modificar las rutas habituales de quienes utilizan Vía España.

El documento también recoge preocupaciones de los ciudadanos relacionadas con el tráfico, el ruido y el acceso a los establecimientos comerciales.

Este último punto adquiere relevancia económica porque Vía España concentra comercios y actividades de servicios que dependen del flujo vehicular y peatonal.

El EsIA plantea mantener los accesos peatonales y vehiculares a los negocios durante los trabajos, además de establecer un canal para recibir quejas y consultas.

El proyecto también contempla informar con anticipación sobre actividades que puedan afectar el funcionamiento de los establecimientos.