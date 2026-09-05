Trump exige a la Fed bajar las tasas de interés

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este viernes a la Reserva Federal (Fed) que baje los tipos de interés en su reunión de las próximas semanas, bajo amenaza de cortar el comercio con los países que mantienen un superávit con Washington.

Trump celebró las “excelentes cifras de empleo” de agosto publicadas poco antes, y afirmó que la ganancia de 162.000 puestos de trabajo en ese mes “supera todas las estimaciones” de analistas, por lo que insistió en su argumento de que la fortaleza de la economía estadounidense convierte al país en un sujeto de crédito solvente.

“¡Bajen las tasas o dejaré de comerciar con países con los que tenemos déficit”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

El magnate republicano defendió que ser “un país fuerte significa tener tipos de interés más bajos”.

“¡Así de simple! Deberíamos tener la tasa más baja de cualquier país del mundo, como en los ‘viejos tiempos’.

Si Estados Unidos no aceptara permitirles sus grandes superávits, algo que podríamos detener de inmediato, ¡ya no se les consideraría una élite financiera!”, advirtió.

También reiteró sus críticas a la “ridícula y costosa” decisión de la Corte Suprema, que anuló en febrero pasado gran parte del esquema arancelario usado por Trump en la guerra comercial que libra con la mayoría de los socios de EE.UU. desde su regreso al poder, en enero de 2025.